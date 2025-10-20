Ремонт за місяць: Вознесенськ отримає ₴1,2 млн від держави на ремонт укриття у багатоповерхівці

Провулок Украинский 2В, Вознесенськ, 2016 рік. Фото: сайт domik

Вознесенськ отримає 1,2 мільйона гривень з державного бюджету на ремонт укриття у житловому будинку. Гроші мають надійти у листопаді, але освоїти їх мають до кінця 2025 року.

Про це стало відомо під час засідання постійної депутатської комісії з питань законності Вознесенської міської ради, повідомляють «МикВісті».

На ремонт укриття в житловому будинку по провулку Українському місто отримає 1 мільйон 245 тисяч 162 гривні із державного бюджету, ще 402 тисячі 351 гривню виділять із місцевого бюджету.

Очікується, що вже у листопаді кошти надійдуть до міського бюджету, після чого розпочнуть процедуру тендерних закупівель для визначення підрядника. Фінансування має бути освоєне до кінця 2025 року.

Реклама

Члени комісії зауважили, що тендерна процедура триватиме три тижні, тому на самі роботи залишається мало часу. Вони висловили сумніви щодо якості такого ремонту, який виконуватимуть взимку. Також лунали пропозиції створити депутатську комісію для контролю.

Питання винесли на розгляд сесії міської ради для подальшого обговорення.

Раніше повідомлялося, що на ремонт протирадіаційних укриттів Вознесенська у 2025 році планували витратити 7,5 мільйона гривень.

Нагадаємо, станом на початок вересня 2025 року підрядники розробляють проєкти ремонту укриттів у дев’яти школах та дитячих садочках Миколаєва.

До цього в управлінні капбудівництва пріоритетом своєї роботи у 2025 році називали безпекову складову. У планах було побудувати сім нових укриттів у школах та дитсадках, ще три — капітально відремонтувати у лікарнях.

Водночас Миколаївська область увійшла до трійки регіонів, де облаштували найбільше шкільних укриттів за програмою «Школа офлайн».