Анджеліна Джолі розповіла, як над нею пролітав дрон під час візиту до Миколаєва та Херсону

Голлівудська акторка Анджеліна Джолі розповіла, як під час візиту до Миколаєва та Херсона їй довелося зупинитися та чекати, поки над головою пролетав дрон.

Про це вона поділилася в Instagram.

За її словами, загроза дронів була постійною та відчутною. Місцеві жителі називають це «людським сафарі», коли дрони постійно використовуються для відстеження, полювання та залякування людей.

— Я цього тижня відвідала Миколаїв та Херсон в Україні, щоб зустрітися з родинами, які живуть на передовій. Загроза дронів була постійною, важкою. Чути тихий гул у небі. Був момент, коли нам довелося зупинитися та почекати, поки над головою пролетів дрон. Я була у захисному спорядженні, і для мене це було лише кілька днів. Сім'ї тут живуть з цим щодня, – написала Анджеліна Джолі.

Акторка зазначила, що багато шкіл, клінік і дитячих садків у регіоні перенесли в укріплені підвали, а мешканці налаштовані рішуче, щоб життя тривало попри небезпеку. Вона додала, що розмови з місцевими показали їй психологічний тягар постійної загрози та страх бути забутими світом.

— Вони перенесли свої школи, клініки та дитячі садки в укріплені підвали, рішуче налаштовані на те, що життя триватиме. Було важко, але надихаюче спостерігати за цим. Багато людей говорили зі мною про психологічний тягар життя під постійною загрозою – і про глибший страх бути забутим світом. Важко зрозуміти, як у світі з таким сильним дипломатичним потенціалом цивільне населення в Україні, Судані, Газі, Ємені, ДРК та багатьох інших місцях страждає щодня – ніби ті, хто при владі, нічого не можуть зробити, щоб припинити ці конфлікти та захистити всіх цивільних осіб однаково. Мені вселяє надію неймовірна мужність і майстерність місцевих організацій, волонтерів і тих, хто їх підтримує. Якщо вони зможуть знайти в собі сили, уряди повинні зробити те саме, – додала Анджеліна Джолі.

Візит Анджеліни Джолі до Миколаївщини

Нагадаємо, раніше «МикВісті» повідомляли, що під час візиту Анджеліни Джолі 4 листопада кортеж акторки зупинили співробітники територіального центру комплектування. У соцмережах поширили відео, на якому Джолі перебуває у відділі РТЦК Вознесенського району.

Пізніше стало відомо, що у Південноукраїнську проведуть перевірку, як саме відео з’явилося у відкритому доступі. Сухопутні війська ЗСУ повідомили, що чоловік, якого того дня затримали представники ТЦК, є офіцером запасу та не мав підтверджених підстав для відстрочки.

Пізніше з’ясувалося, що затриманим чоловіком у складі кортежу є 33-річний тренер із бойового самбо з Кропивницького Дмитро Пищиков. Як повідомило «Суспільне» він не служив у армії, але має військову підготовку, пройшов ВЛК у 2025 році та вважався частково придатним для служби в ТЦК чи тилових підрозділах.

Рідні зазначають, що чоловік їхав не як охоронець Джолі, а як волонтер від громадської організації. За словами брата, Дмитро Пищиков має проблеми зі спиною, не перебував у розшуку й мав при собі всі документи.

Дівчина Пищикова Юлія Лотицька повідомила журналістам, що після затримання зв’язок із Дмитром зник. Його телефон вимкнено, на повідомлення він не відповідає. Юлія планує приїхати на Миколаївщину, щоб дізнатися, де перебуває чоловік і що з ним сталося.