Підприємці Миколаївщини сплатили понад ₴165 млн акцизного податку з продажу алкоголю

Миколаїв, жовтень 2025 рік. Фото: МикВісті

З січня по листопад 2025 року платники податків Миколаївщини перерахували до місцевих бюджетів 165,8 мільйонів гривень акцизу з роздрібного продажу підакцизних товарів.

За інформацією обласного управління Державної податкової служби, це на 9,9% або на 14,9 мільйона гривень більше, ніж за аналогічний період 2024 року.

Зазначається, що цей податок становить близько 1,6% від усіх надходжень до місцевих бюджетів.

Підприємці, які мають ліцензії, щомісяця сплачують 5% акцизного податку з роздрібного продажу алкогольних напоїв. Усі кошти надходять до бюджету тієї громади, на території якої здійснюється торгівля.

Нагадаємо, що за сім місяців цього року місцеві бюджети Миколаївщини отримали понад 101 мільйон гривень акцизного податку з продажу алкоголю.