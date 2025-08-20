Місцеві бюджети Миколаївщини отримали понад ₴100 млн акцизу з алкоголю

Головний проспект Миколаєва. Ілюстративне фото: «МикВісті»

За сім місяців цього року місцеві бюджети Миколаївщини отримали 101,3 мільйона гривень акцизного податку з продажу алкоголю.

Як повідомили в обласному управлінні податкової служби, це на 8,2 мільйона гривень більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Податківці провели 196 перевірок підприємців та оштрафували їх на 12,7 мільйона гривень. Наразі до бюджету сплатити майже 4,2 мільйона гривень.

Нагадаємо, що за перші три місяці цього року місцеві бюджети Миколаївщини отримали 40,6 мільйона гривень податку від роздрібної торгівлі алкогольних напоїв.