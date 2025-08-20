Вже 47 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Місцеві бюджети Миколаївщини отримали понад ₴100 млн акцизу з алкоголю

Головний проспект Миколаєва. Ілюстративне фото: «МикВісті»Головний проспект Миколаєва. Ілюстративне фото: «МикВісті»

За сім місяців цього року місцеві бюджети Миколаївщини отримали 101,3 мільйона гривень акцизного податку з продажу алкоголю.

Як повідомили в обласному управлінні податкової служби, це на 8,2 мільйона гривень більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Податківці провели 196 перевірок підприємців та оштрафували їх на 12,7 мільйона гривень. Наразі до бюджету сплатити майже 4,2 мільйона гривень.

Нагадаємо, що за перші три місяці цього року місцеві бюджети Миколаївщини отримали 40,6 мільйона гривень податку від роздрібної торгівлі алкогольних напоїв. 

Забутий символ Миколаєва: в якому стані перебуває парк «Народний сад»

Справа про розтрату мільйонів у дитячій лікарні Миколаєва: суд відмовив медзакладу у поверненні медкарток

«Алея Незламних міст»: в Одесі до Дня міста відкриють колону на честь Миколаєва

Збитки екології від пожеж у Миколаївській області склали вже ₴1,36 млрд

У Миколаєві вручили підозри директору КП «ГДМБ» та керівнику компанії, яка постачала їм світлове обладнання

Забутий символ Миколаєва: в якому стані перебуває парк «Народний сад»

