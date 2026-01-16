У Південноукраїнську планують збільшити вартість водопостачання

Місто Південноукраїнськ, фото: МикВісті

У Південноукраїнську планують підвищити вартість водопостачання та водовідведення для містян.

Відповідний проєкт рішення опубліковано на офіційному сайті міської ради.

В документі зазначається, що зміни ініціювало комунальне підприємство «Теплопостачання та водо-каналізаційне господарство». Причиною перегляду тарифів називають зростання вартості електроенергії, підвищення цін на послуги водопостачання та водовідведення, які надає Південноукраїнська АЕС, а також збільшення прожиткового мінімуму.

Згідно з проєктом рішення, нові тарифи мають становити:

на централізоване водопостачання — 49,34 грн за кубометр з ПДВ (наразі 43,08 гривень);

на централізоване водовідведення — 63,02 грн за кубометр з ПДВ (наразі 57,60 гривень).

Також окремо пропонується встановити спеціальний тариф на водовідведення для оздоровчо-реабілітаційного комплексу «Іскра» та об’єктів гідрокомплексу. Для них вартість послуги складе 25,86 грн за кубометр без ПДВ.

Остаточне рішення щодо коригування тарифів має ухвалити виконавчий комітет міської ради.

Варто зазначити, що у різі ухвалення рішення тарифи для населення на опалення та гарячу воду поки залишаться без змін. На державному рівні діє мораторій на їх підвищення на період воєнного стану та протягом шести місяців після його завершення. Тому вартість цих послуг і надалі залишатиметься на рівні, встановленому у 2022 році.

Нагадаємо, що міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич заявив, що чинний тариф на воду для населення не покриває операційні витрати КП «Миколаївводоканал» і не дозволяє підприємству повноцінно працювати та розвиватися.

Раніше повідомлялося, що після запуску нових очисних споруд тариф на воду для Миколаєва може становити до 100 гривень за кубометр. Однак на час воєнного стану підвищувати його для населення заборонено.

Зараз у Миколаєві діє тариф, який встановили ще у січні 2022 року. Він становить 34,044 гривні за кубометр води: 17,532 гривні водопостачання, 16,512 гривні за водовідведення.

Очільник Держагентства відновлення Сергій Сухомлин каже, що «вартість самої води буде менша з наступного року, коли запрацюють сонячні електростанції». За його словами, собівартість води також зменшать частотні перетворювачі та автоматизована система роботи.

Нагадаємо, нові водоочисні споруди для подачі централізованого водопостачання у Миколаєві будують за рахунок коштів, які вдалося зекономити під час будівництва нового водогону. Очищену воду обіцяють запустити вже у січні, але повноцінно водоочисні споруди запрацюють у березні 2026 року.