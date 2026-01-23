Набатов: воєнний час додав навантаження посадовцям ДЖКГ Миколаєва та УКБ

Пресконференція щодо діяльності ДЖКГ та УКП Миколаєва. Фото: МикВісті

Війна суттєво ускладнила роботу департаменту житлово-комунального господарства Миколаєва та Управління капітального будівництва, адже кількість об’єктів, які потребують супроводу, зростає без відповідного збільшення фінансування та штату працівників.

Про це під час пресконференції у четвер, 22 січня, повідомив перший заступник директора департаменту ЖКГ Миколаївської міської ради Ігор Набатов, передають «МикВісті».

За його словами, в умовах війни місто отримує додаткові проєкти, зокрема за підтримки донорів та міжнародних партнерів, однак функції замовника й надалі виконують ті ж самі структурні підрозділи — без розширення кадрового складу.

Реклама

— У нас з’являються додаткові об’єкти, які супроводжуються з тією самою кількістю людей, ресурсів, але без фактичного фінансування. Умовно кажучи, це не 10 об’єктів на рік, які передбачається реалізувати, а 12, але бюджет тільки на 10. При цьому кількість людей не збільшилась, — пояснив Ігор Набатов.

Він зазначив, що незалежно від джерела фінансування всі проєкти потребують супроводу.

— Треба отримати дозволи на початок будівельних робіт, треба прокомунікувати щодо тих чи інших робіт. Функція замовника залишається на Управлінні капітального будівництва та департаменті житлово-комунального господарства, тільки оплата відбувається не за рахунок коштів місцевого бюджету, а через суб’єктів, які нам допомагають в реалізації того чи іншого проєкт, — додав він.

Ігор Набатов вважає, що ці обставини необхідно враховувати під час оцінки кількості проєктів, які реалізуються містом, та навантаження на працівників у воєнний період.

Нагадаємо, що у будівлі ліцею імені Миколи Аркаса в Миколаєві, яка була зруйнована ракетним ударом, уже облаштували найпростіше укриття, а стабілізаційні роботи планують завершити до кінця березня 2026 року.

Також повідомлялося, що в Управлінні капітального будівництва міської ради обіцяють виконати технічне обстеження, яке покаже, чи можливо відновити ліцей №51 у Миколаєві.