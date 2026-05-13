 Петиція проти законопроєкту №15150 набрала 25 тисяч голосів

Українці за добу зібрали голоси проти нового Цивільного кодексу

Петиція проти законопроєкту №15150, ФОТО: МАРШ ЖІНОК/FACEBOOK

Петиція проти впровадження нового Цивільного кодексу менш ніж за добу набрала необхідні 25 тисяч голосів.

Звернення опублікували на сайті Офіційного інтернет-представництва президента 12 травня.

Наразі під зверненням до президента підписалися понад 29 тисяч людей, тож тепер документ має розглянути Володимир Зеленський. Авторка ініціативи Христина Ратушна вважає, що законопроєкт №15150 обмежує права подружжя та суперечить європейським цінностям, тому просить голову держави зняти його з розгляду або накласти вето у разі ухвалення.

Активісти наполягають, щоб Міністерство юстиції разом із правозахисниками розробили якісніші зміни до законодавства, які не порушуватимуть конституційні свободи українців.

Нагадаємо, що раніше на сайті Кабінету Міністрів України зареєстрували петицію з вимогою знизити ПДВ на засоби жіночої гігієни з 20% до 7%.

