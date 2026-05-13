Українці за добу зібрали голоси проти нового Цивільного кодексу

Петиція проти впровадження нового Цивільного кодексу менш ніж за добу набрала необхідні 25 тисяч голосів.

Звернення опублікували на сайті Офіційного інтернет-представництва президента 12 травня.

Наразі під зверненням до президента підписалися понад 29 тисяч людей, тож тепер документ має розглянути Володимир Зеленський. Авторка ініціативи Христина Ратушна вважає, що законопроєкт №15150 обмежує права подружжя та суперечить європейським цінностям, тому просить голову держави зняти його з розгляду або накласти вето у разі ухвалення.

Активісти наполягають, щоб Міністерство юстиції разом із правозахисниками розробили якісніші зміни до законодавства, які не порушуватимуть конституційні свободи українців.

