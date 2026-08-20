У Миколаєві працює ТатоХаб для чоловіків, ветеранів та сімей: яку підтримку там можна отримати

У Миколаєві працює ТатоХаб — безпечний простір підтримки для чоловіків, татусів, ветеранів та сімей, де можна отримати нові знання, психологічну підтримку, новий досвід та долучитися до спільноти.

Мета ТатоХаб Миколаїв — формування відповідального батьківства, рівноправних та турботливих сімейних стосунків, сприяння культурі ненасильницької та чутливої комунікації. Також тут прагнуть створити простір, у якому чоловіки можуть відкрито говорити про свої переживання, труднощі та потреби без відтворення традиційних гендерних стереотипів.

У ТатоХаб Миколаїв пропонують кілька напрямів підтримки та активностей:

ТатоШкола. Безкоштовний освітній курс для чоловіків та сімейних пар, який допомагає краще зрозуміти партнерські стосунки, психологію дітей та підлітків, особливості батьківства, статеве виховання та принципи ненасильницької комунікації. Заняття проводять психологи, тренери та запрошені фахівці.

Безкоштовний освітній курс для чоловіків та сімейних пар, який допомагає краще зрозуміти партнерські стосунки, психологію дітей та підлітків, особливості батьківства, статеве виховання та принципи ненасильницької комунікації. Заняття проводять психологи, тренери та запрошені фахівці. Психологічна підтримка. Індивідуальні психологічні консультації для чоловіків, ветеранів та членів їхніх родин. Фахівці працюють із темами емоційного вигорання, тривожності, адаптації після служби, сімейних криз, складнощів у комунікації та вихованні дітей.

Індивідуальні психологічні консультації для чоловіків, ветеранів та членів їхніх родин. Фахівці працюють із темами емоційного вигорання, тривожності, адаптації після служби, сімейних криз, складнощів у комунікації та вихованні дітей. Підтримка ветеранів. У хабі створюють простір довіри та взаєморозуміння для ветеранів і їхніх сімей, проводять зустрічі, терапевтичні заходи та активності, які допомагають знайти ресурс і підтримку через спілкування та спільний досвід.

У хабі створюють простір довіри та взаєморозуміння для ветеранів і їхніх сімей, проводять зустрічі, терапевтичні заходи та активності, які допомагають знайти ресурс і підтримку через спілкування та спільний досвід. Сімейні заходи та активності. Тут організовують творчі майстер-класи, кулінарні зустрічі, арттерапію, спортивні активності, тематичні вечори та свята для всієї родини. Такі заходи мають допомогти сім'ям якісно проводити час разом та зміцнювати стосунки.

Тут організовують творчі майстер-класи, кулінарні зустрічі, арттерапію, спортивні активності, тематичні вечори та свята для всієї родини. Такі заходи мають допомогти сім'ям якісно проводити час разом та зміцнювати стосунки. Освітні та соціальні ініціативи. ТатоХаб Миколаїв порушує теми гендерної рівності, запобігання домашньому насильству, відповідального батьківства та психологічного здоров’я через тренінги, відкриті зустрічі та просвітницькі заходи.

Стежити за новинами та анонсами заходів ТатоХаб Миколаїв можна на сторінках проєкту в соціальних мережах:

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З питань участі у заходах або співпраці з ТатоХаб Миколаїв можна звертатися за телефоном +380 93 433 16 51або електронною поштою [email protected].

Проєкт ТатоХаб Миколаїв реалізує ГО «Успішна жінка» у межах проєкту «Шляхи відновлення: Побудова стійкості громад на основі егалітарних підходів» за підтримки UNFPA, Фонду ООН у галузі народонаселення в Україні, у партнерстві з Офісом Віцепрем’єра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції за фінансової підтримки Швеції.