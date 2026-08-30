У двох мікрорайонах Миколаєва можливі відключення світла через аварію
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- Аліса МелікадамянВипускова редакторка, репортерка
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У неділю, 30 серпня, у мікрорайонах Ліски та Намив можливі відключення електроенергії через невідкладні відновлювальні роботи.
Про це повідомляє «Миколаївобленерго».
Зазначається, що фахівці проводять термінові ремонтні роботи через аварійну ситуацію, що виникла в електромережах.
Мешканців Лісків та Намиву закликають заздалегідь зарядити свої ґаджети та павербанки.
«Ми робимо все, що від нас залежить, аби ви якнайшвидше були зі світлом», — підкреслили в обленерго.
Решту жителів міста та області енергетики вкотре закликають споживати електроенергію ощадливо.
Нагадаємо, російські війська минулої доби 29 серпня атакували Миколаївщину ударними безпілотниками типу Shahed та крилатими ракетами «Бандероль». У Миколаївському районі під ударом опинилося підприємство харчової промисловості.
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