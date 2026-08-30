 У двох мікрорайонах Миколаєва можливі відключення світла через аварію

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Головна Новини Суспільство 12:08, 30 серпня, 2026

У двох мікрорайонах Миколаєва можливі відключення світла через аварію

Наслідки удару по Миколаєву 29 серпня. Фото: МикВістіНаслідки удару по Миколаєву 29 серпня. Фото: МикВісті

У неділю, 30 серпня, у мікрорайонах Ліски та Намив можливі відключення електроенергії через невідкладні відновлювальні роботи.

Про це повідомляє «Миколаївобленерго».

Зазначається, що фахівці проводять термінові ремонтні роботи через аварійну ситуацію, що виникла в електромережах.

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Мешканців Лісків та Намиву закликають заздалегідь зарядити свої ґаджети та павербанки.

«Ми робимо все, що від нас залежить, аби ви якнайшвидше були зі світлом», — підкреслили в обленерго.

Решту жителів міста та області енергетики вкотре закликають споживати електроенергію ощадливо.

Нагадаємо, російські війська минулої доби 29 серпня атакували Миколаївщину ударними безпілотниками типу Shahed та крилатими ракетами «Бандероль». У Миколаївському районі під ударом опинилося підприємство харчової промисловості.

Автор
Аліса Мелікадамян
Аліса Мелікадамян
Випускова редакторка, репортерка
Випускова редакторка і репортерка МикВісті, журналістка з 2018 року, спеціалізується насамперед на судовій тематиці, висвітленні судових процесів, політики, відео- й фоторепортажів та інтерв’ю, переможниця журналістського конкурсу ІСАР Єднання «Відновлення України: шлях до єдності» у 2024 році.

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