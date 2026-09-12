 «Місто, від якого нікуди не подінешся — воно всередині тебе», — нардеп Копитін привітав Миколаїв зі святом

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Головна Новини Суспільство 11:36, 12 вересня, 2026

«Місто, від якого нікуди не подінешся — воно всередині тебе», — нардеп Копитін привітав Миколаїв зі святом

  • Пресреліз

  • Пресслужба народного депутата Ігоря Копитіна
Ігор Копитін, фото з Telegram-сторінки політикаІгор Копитін, фото з Telegram-сторінки політика

Народний депутат України Ігор Копитін привітав Миколаїв із Днем міста, розповівши про свій особистий зв’язок із Миколаєвом.

Про це він написав на своїй сторінці в Telegram.

Він зазначив, що для нього місто ніколи не було просто виборчим округом, адже з Миколаєвом пов’язана його родина. Тут народилася його дружина, живе мама, а також почалася значна частина родинної історії.

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— Є міста, які можна любити здалеку. А є місто, від якого нікуди не подінешся — воно всередині тебе. Для мене це місто ніколи не було просто топонімом. Адже моя родина знає його не лише таким, яким його бачать сьогодні. Ми пам’ятаємо його іншим. І я вірю, що побачимо, яким прекрасним він знов стане після війни, — написав Ігор Копитін.

За його словами, родина пам’ятає Миколаїв не лише таким, яким він є сьогодні, а також вірить, що після завершення війни місто знову стане таким, яким його хочеться бачити.

Ігор Копитін побажав Миколаєву відновлення та розвитку — щоб сюди поверталися люди, молодь хотіла залишатися, створювати родини та бізнес і будувати своє майбутнє.

— Містом, у якому знову будують великі плани. Куди повертаються. Де молодь захоче ростити дітей, створювати бізнес, вчитися, закохуватися і залишатися. Бо найкраще, що може статися з рідним містом, — коли наступне покоління теж захоче назвати його своїм. З Днем міста, мій Миколаєве, — привітав нардеп.

Нагадаємо, що у суботу, 12 вересня, Миколаїв відзначає День міста. З нагоди свята міський голова Олександр Сєнкевич привітав миколаївців та побажав місту перемоги, миру й повернення захисників і захисниць додому.

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Зміст матеріалу є виключною відповідальністю автора в особі: Пресслужба народного депутата Ігоря Копитіна

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