Понад ₴6,6 млн за забруднення ґрунту мастилом: екологічні наслідки обстрілу енергооб’єкта на Миколаївщині

Понад 6,6 мільйона грн збитків довколу енергетичного об'єкту в Снігурівській громаді, ілюстративне фото gettyimages

Екологічні інспектори зафіксували понад 6,6 мільйона гривень збитків довкіллю внаслідок ударів по енергетичному об’єкту в Снігурівській громаді, що сталися 19-20 лютого 2026 року.

Про це повідомляє Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу.

Основна шкода спричинена витоком трансформаторного мастила на площі 480 квадратних метрів та засміченням території відходами руйнації, що охопило ще понад 700 квадратних метрів.

Реклама

Фахівці наголошують, що трансформаторне мастило становлять тривалу загрозу для підземних вод і родючості ґрунтів, а залишки бетону та ізоляційних матеріалів створюють надмірне навантаження на місцеву екосистему.

Процес повного відновлення цієї ділянки може тривати роками, оскільки небезпечні речовини мають здатність накопичуватися в мікроорганізмах та рослинності.

Фіксація подібних злочинів є критично важливою для міжнародної оцінки екологічних наслідків війни, які зачіпають не лише інфраструктуру, а й природний фонд Миколаївщини.

Нагадаємо, що раніше на тлі активних російських атак по критичній інфраструктурі начальник Снігурівської МВА Іван Кухта закликав жителів громади не публікувати в соціальних мережах інформацію про стан електропостачання в населених пунктах.