МБК «Николаев» на выездном матче в Одессе выиграл у местной команды «Бипа» первый матч 1/8 финала Кубка Украины по баскетболу.

Об этом идет речь в сюжете программы «Улица Спортивная» на НИС-ТВ.

Отмечается, что «Бипа-Одесса» не являются главной командой своего города. Больше всех у николаевской команды отличилась молодежь, хотя главный тренер Валентин Берестнев задействовал всех игроков, в том числе и легионеров. Больше всех очков у «Николаева» набрал Боднар, а Дубоненко реализовал 6 трехочковых.

Как пишет sportarena, ответный матч состоялся 29 ноября в Николаеве. В первом поединке «корабелы» победили со счетом 106:78. Во втором представитель Суперлиги разгромил одесский клуб — 102:54.

В результате МБК «Николаев» вышел в четвертьфинал Кубка Украины по баскетболу. В 1/4 финала николаевцы встретятся с победителем пары Днепр — Одесса, которые сыграют в декабре.

Напомним, в воскресенье, 22 ноября, в баскетбольной Суперлиге Украины прошел очередной поединок, в котором Николаев обыграл «Харьковских Соколов».

Ранее половина состава МБК «Николаев» заразились коронавирусом и ушли на самоизоляцию.

Сообщалось, что американец Крис Томас, который стал главным тренером летом этого года, покинул муниципальный баскетбольный клуб «Николаев». Свое решение он объяснил высоким уровнем распространения COVID-19 в Украине и как следствие — критичным порогом инфицированных ведущих игроков клуба.

Новым главным тренером муниципального баскетбольного клуба «Николаев» третий раз стал Валентин Берестнев. 11 ноября у него подтвердился коронавирус.