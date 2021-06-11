УЕФА на своем официальном сайте обнародовал информацию о распределении призовых средств за участие в чемпионате Европы.

Об этом пишет НВ.

Все команды, которые сыграют на турнире, гарантированно получат по 9,25 миллионов евро. Каждая победа на групповом этапе оценивается в 1,5 миллиона евро, ничья — 0,75 миллионов евро.

Таким образом, максимальная сумма, которую можно заработать на Евро-2020, составляет 34 миллиона евро. Общий бюджет призового фонда — 456 миллионов евро.

Ранее букмекеры назвали сборную Франции главным фаворитом чемпионата Европы-2020.

Сборная Украины по футболу намерена играть на Евро-2020 в форме с лозунгом «Героям слава» на воротнике футболки с внутренней стороны. Именно такой вариант ранее утвердил Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), а потом потребовал убрать надпись.

Напомним, Украинская ассоциация футбола (УАФ) предпринимает шаги, чтобы оставить надпись «Героям слава», которую ранее УЕФА потребовал убрать с формы национальной сборной.

Хотя ранее форму национальной сборной Украины одобрили в УЕФА, так как она соответствует всем установленным правилами.

Напомним, на экипировке национальной сборной Украины будет нарисована карта Украины, включая оккупированный Крым. Как только начали появляться первые новости про украинскую форму с украинским Крымом — российские чиновники и дипломаты начали высказывать крайне агрессивные идеи и предположения.