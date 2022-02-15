Украинский биатлонист Дмитрий Пидручный совершил достойный поступок во время гонки преследования на Олимпийских играх, он случайно сломал палку соперника и решил одолжить свою.

Дмитрий Пидручный определенное время передвигался без полноценного инвентаря, сообщает Суспільне.Спорт.

— Дмитрий Пидручный боролся с немцем на круге. Мне очень понравилась реакция Дмитрия, который сломал палку Кюну, он ни секунды не думал и дал ему свою. Дмитрий бежал потом где-то 200-300 метров с одной палкой. Я был в немецкой команде, чтобы извиниться , но они сказали, что это был очень хороший жест честной игры. Они уважают Дмитрия Пидручного, — отметил главный тренер Юрай Санитра.

Напомним, что Дмитрий Пидручный финишировал 13-м в гонке преследования, промахнувшись 5 раз во время стрельбы.

В среду, 16 февраля, в николаевском концерт-холле «Юность» с 12:00 до 15:00 будет работать фан-зона, где покажут документальный фильм об олимпийце Александре Абраменко, а затем пройдет просмотр в прямом эфире выступления финалистов в Пекине.

Во вторник, 15 февраля, пройдет квалификация в его дисциплине, а на следующий день — финал.

Ранее украинская сборная не приняла участие в турнире из-за положительных тестов на коронавирус у трех лыжных акробатов: Дмитрия Котовского, Александра Окипнюка и Анастасии Новосад.

Как сообщалось, Александр Абраменко считает, что тесты на коронавирус могут использоваться как способ манипуляции на зимних играх в Пекине.

Ранее Александр Абраменко поделился впечатлениями от пребывания в олимпийской деревне в Пекине.