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Спортсмен з Херсона став чемпіоном України зі стрибків на батуті

Вихованець Херсонської школи вищої спортивної майстерності Микола Просторов, здобув перше місце на командному чемпіонаті України зі стрибків на батуті, який відбувся в Одесі.

Про це повідомляє Херсонська обласна державна адміністрація.

«В Одесі відбувся командний чемпіонат України зі стрибків на батуті. Захід зібрав найкращих спортсменів з усієї країни. Перше місце з сумою балів 57.15 здобув Микола Просторов - вихованець Херсонської школи вищої спортивної майстерності. Ця перемога підкреслює високий рівень підготовки та майстерності наших атлетів», – повідомляє пресслужба.

Нагадаємо, нещодавно на міжнародному рейтинговому турнірі з тхеквондо Dracula Open, що відбувся в Бухаресті, одеські спортсмени здобули три медалі для національної збірної.

 

 

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