Синхроністки з Миколаївщини вибороли срібло на чемпіонаті України

Миколаївські синхроністки вибороли срібло на чемпіонаті України. Фото: Миколаївська міська рада

Спортсменки з Миколаївщини вибороли призові місця на чемпіонаті України з синхронного плавання.

Про це повідомляє управлінні у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради.

Зазначається, що змагання відбулись в Києві, з 16 по 19 березня. У перших офіційних змаганнях нового сезону взяли участь сім команд із чотирьох областей України.

Миколаївські спортсменки КДЮСШ «Україна», у складі збірної команди області вибороли срібні нагороди у програмі «довільна група».

У складі команди виступали: Анна Кірова, Анна Арсентьева, Анна Дуднік, Вікторія Сульженко, Яна Артеменко, Діана Шаволіна, Олександра Шумилова.

Тренують спортсменок Ірина Миронова, Олена Шумилова, Андрій Іванов, Олександра Майорова та Ганна Орел.

Миколаївські синхроністки вибороли срібло на чемпіонаті України. Фото: Управління спорту ММР Миколаївські синхроністки вибороли срібло на чемпіонаті України. Фото: Управління спорту ММР

Нагадаємо, Велогонщиця з Миколаєва Юлія Пчелінцева стала двічі чемпіонкою міжнародних змагань.