Синхроністки з Миколаївщини вибороли срібло на чемпіонаті України
-
- Даріна Мельничук
-
•
-
20:26, 21 березня, 2025
-
Спортсменки з Миколаївщини вибороли призові місця на чемпіонаті України з синхронного плавання.
Про це повідомляє управлінні у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради.
Зазначається, що змагання відбулись в Києві, з 16 по 19 березня. У перших офіційних змаганнях нового сезону взяли участь сім команд із чотирьох областей України.
Миколаївські спортсменки КДЮСШ «Україна», у складі збірної команди області вибороли срібні нагороди у програмі «довільна група».
У складі команди виступали: Анна Кірова, Анна Арсентьева, Анна Дуднік, Вікторія Сульженко, Яна Артеменко, Діана Шаволіна, Олександра Шумилова.
Тренують спортсменок Ірина Миронова, Олена Шумилова, Андрій Іванов, Олександра Майорова та Ганна Орел.
Нагадаємо, Велогонщиця з Миколаєва Юлія Пчелінцева стала двічі чемпіонкою міжнародних змагань.
Останні новини про: Спорт