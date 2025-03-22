  • субота

    22 березня, 2025

  • 13.3°
    Переважно ясно

    Миколаїв

  • 22 березня , 2025 субота

  • Миколаїв • 13.3° Переважно ясно

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Спортсмени з Миколаївщини вибороли нагороди на всеукраїнському чемпіонаті з кіокушин карате

Миколаївські спортсмени на Всеукраїнському чемпіонаті з кіокушин карате «Flying Falcon Cup». Фото надали тренери спортсменівМиколаївські спортсмени на Всеукраїнському чемпіонаті з кіокушин карате «Flying Falcon Cup». Фото Федерація кіокушин карате Миколаївської області

Миколаївські борці вибороли призові місця на Відкритому Всеукраїнському чемпіонаті з кіокушин карате «Flying Falcon Cup», який відбувся 16 березня в Кропивницькому.

Про це повідомляє Федерація кіокушин карате України у Миколаївській області.

Зазначається, що у змаганнях прийняли участь 360 спортсменів з двадцяти федерацій карате та клубів. 

Федерацію кіокушин карате України у Миколаївській  області представили 36 спортсменів комунальної комплексної ДЮСШ#1 та Первомайської міської федерації кіокушин карате.

Миколаївські спортсмени на Всеукраїнському чемпіонаті з кіокушин карате. Фото Федерація кіокушин карате Миколаївської областіМиколаївські спортсмени на Всеукраїнському чемпіонаті з кіокушин карате. Фото Федерація кіокушин карате Миколаївської області
Миколаївські спортсмени на Всеукраїнському чемпіонаті з кіокушин карате. Фото Федерація кіокушин карате Миколаївської областіМиколаївські спортсмени на Всеукраїнському чемпіонаті з кіокушин карате. Фото Федерація кіокушин карате Миколаївської області
Миколаївські спортсмени на Всеукраїнському чемпіонаті з кіокушин карате. Фото Федерація кіокушин карате Миколаївської областіМиколаївські спортсмени на Всеукраїнському чемпіонаті з кіокушин карате. Фото Федерація кіокушин карате Миколаївської області

За результатами змагань вибороли  золото наступні спортсмени: 

  • Наталі Яніцька;
  • Константін Пак;
  • Іван Лопаткевич;
  • Олександр Стефанко;
  • Софія Журавльова;
  • Анна Мєлєга;
  • Яна Крівцова;
  • Георгій Юр’єв;
  • Вероніка Пак;
  • Марина Смик.

Срібло турніру:

  • Анна Галімон;
  • Іван Журавльов;
  • Дмитро Шутило;
  • Назар Назаратій;
  • Роман Мартиненко;
  • Ілля Валянський;
  • Ігнат Майдаченко;
  • Амалія Байрамова;
  • Ярослав Валянський;
  • Єгор Кругленко;
  • Кирило Мазур;
  • Артем Ткач;
  • Максим Стефанко;
  • Емілія Касьяновська;
  • Мілена Осташ.

Бронза турніру:

  • Нікіта Стольний;
  • Софія Гладь;
  • Дар’я Пісоцька;
  • Денис Мартиненко;
  • Павло Воротнюк;
  • Роман Гуменюк.

Спортсмени здобули 10 золотих, 15 срібних, 6 бронзових медалей та зайняли друге командне місце на змаганнях.

Тренують борців Юрій Галімон та Анастасія Галімон.

Миколаївські спортсмени на Всеукраїнському чемпіонаті з кіокушин карате. Фото Федерація кіокушин карате Миколаївської областіМиколаївські спортсмени на Всеукраїнському чемпіонаті з кіокушин карате. Фото Федерація кіокушин карате Миколаївської області
Миколаївські спортсмени на Всеукраїнському чемпіонаті з кіокушин карате. Фото Федерація кіокушин карате Миколаївської областіМиколаївські спортсмени на Всеукраїнському чемпіонаті з кіокушин карате. Фото Федерація кіокушин карате Миколаївської області
Миколаївські спортсмени на Всеукраїнському чемпіонаті з кіокушин карате. Фото Федерація кіокушин карате Миколаївської областіМиколаївські спортсмени на Всеукраїнському чемпіонаті з кіокушин карате. Фото Федерація кіокушин карате Миколаївської області

Нагадаємо, спортсменки з Миколаївщини вибороли призові місця на чемпіонаті України з синхронного плавання.

Останні новини про: Спорт

Миколаївські шаблісти здобули медалі на чемпіонаті України U-23
Велогонщиця з Миколаєва стала чемпіонкою змагань у Португалії
Синхроністки з Миколаївщини вибороли срібло на чемпіонаті України
Реклама

Читайте також:

новини

У 2024 році на Миколаївщині знизилась захворюваність на туберкульоз

Даріна Мельничук
новини

На Миколаївщині стало на 9% менше ФОПів із найманими працівниками

Світлана Іванченко
новини

Безпечне навчання: на Миколаївщині побудували ще одне шкільне укриття

Даріна Мельничук
новини

З бюджету Миколаєва торік виділили ₴7,6 млн на ремонт укриттів в школах та дитсадках

Аліна Квітко
новини

Облтеплоенерго планує реконструювати котельню до нового опалювального сезону у Миколаєві: це коштуватиме більше ₴60 млн

Юлія Бойченко

Останні новини про: Спорт

Синхроністки з Миколаївщини вибороли срібло на чемпіонаті України
Велогонщиця з Миколаєва стала чемпіонкою змагань у Португалії
Миколаївські шаблісти здобули медалі на чемпіонаті України U-23

У 2024 році на Миколаївщині знизилась захворюваність на туберкульоз

Даріна Мельничук

На Миколаївщині сьогодні синоптики прогнозують до +16°C

Вночі над Миколаївщиною збили «Шахед»: росіяни атакували Очаків та Куцурубську громаду

Головне сьогодні