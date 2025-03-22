Спортсмени з Миколаївщини вибороли нагороди на всеукраїнському чемпіонаті з кіокушин карате
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- Даріна Мельничук
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12:33, 22 березня, 2025
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Миколаївські борці вибороли призові місця на Відкритому Всеукраїнському чемпіонаті з кіокушин карате «Flying Falcon Cup», який відбувся 16 березня в Кропивницькому.
Про це повідомляє Федерація кіокушин карате України у Миколаївській області.
Зазначається, що у змаганнях прийняли участь 360 спортсменів з двадцяти федерацій карате та клубів.
Федерацію кіокушин карате України у Миколаївській області представили 36 спортсменів комунальної комплексної ДЮСШ#1 та Первомайської міської федерації кіокушин карате.
За результатами змагань вибороли золото наступні спортсмени:
- Наталі Яніцька;
- Константін Пак;
- Іван Лопаткевич;
- Олександр Стефанко;
- Софія Журавльова;
- Анна Мєлєга;
- Яна Крівцова;
- Георгій Юр’єв;
- Вероніка Пак;
- Марина Смик.
Срібло турніру:
- Анна Галімон;
- Іван Журавльов;
- Дмитро Шутило;
- Назар Назаратій;
- Роман Мартиненко;
- Ілля Валянський;
- Ігнат Майдаченко;
- Амалія Байрамова;
- Ярослав Валянський;
- Єгор Кругленко;
- Кирило Мазур;
- Артем Ткач;
- Максим Стефанко;
- Емілія Касьяновська;
- Мілена Осташ.
Бронза турніру:
- Нікіта Стольний;
- Софія Гладь;
- Дар’я Пісоцька;
- Денис Мартиненко;
- Павло Воротнюк;
- Роман Гуменюк.
Спортсмени здобули 10 золотих, 15 срібних, 6 бронзових медалей та зайняли друге командне місце на змаганнях.
Тренують борців Юрій Галімон та Анастасія Галімон.
Нагадаємо, спортсменки з Миколаївщини вибороли призові місця на чемпіонаті України з синхронного плавання.
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