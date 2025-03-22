Спортсмени з Миколаївщини вибороли нагороди на всеукраїнському чемпіонаті з кіокушин карате

Миколаївські спортсмени на Всеукраїнському чемпіонаті з кіокушин карате «Flying Falcon Cup». Фото Федерація кіокушин карате Миколаївської області

Миколаївські борці вибороли призові місця на Відкритому Всеукраїнському чемпіонаті з кіокушин карате «Flying Falcon Cup», який відбувся 16 березня в Кропивницькому.

Про це повідомляє Федерація кіокушин карате України у Миколаївській області.

Зазначається, що у змаганнях прийняли участь 360 спортсменів з двадцяти федерацій карате та клубів.

Федерацію кіокушин карате України у Миколаївській області представили 36 спортсменів комунальної комплексної ДЮСШ#1 та Первомайської міської федерації кіокушин карате.

Миколаївські спортсмени на Всеукраїнському чемпіонаті з кіокушин карате. Фото Федерація кіокушин карате Миколаївської області Миколаївські спортсмени на Всеукраїнському чемпіонаті з кіокушин карате. Фото Федерація кіокушин карате Миколаївської області Миколаївські спортсмени на Всеукраїнському чемпіонаті з кіокушин карате. Фото Федерація кіокушин карате Миколаївської області

За результатами змагань вибороли золото наступні спортсмени:

Наталі Яніцька;

Константін Пак;

Іван Лопаткевич;

Олександр Стефанко;

Софія Журавльова;

Анна Мєлєга;

Яна Крівцова;

Георгій Юр’єв;

Вероніка Пак;

Марина Смик.

Срібло турніру:

Анна Галімон;

Іван Журавльов;

Дмитро Шутило;

Назар Назаратій;

Роман Мартиненко;

Ілля Валянський;

Ігнат Майдаченко;

Амалія Байрамова;

Ярослав Валянський;

Єгор Кругленко;

Кирило Мазур;

Артем Ткач;

Максим Стефанко;

Емілія Касьяновська;

Мілена Осташ.

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Бронза турніру:

Нікіта Стольний;

Софія Гладь;

Дар’я Пісоцька;

Денис Мартиненко;

Павло Воротнюк;

Роман Гуменюк.

Спортсмени здобули 10 золотих, 15 срібних, 6 бронзових медалей та зайняли друге командне місце на змаганнях.

Тренують борців Юрій Галімон та Анастасія Галімон.

Миколаївські спортсмени на Всеукраїнському чемпіонаті з кіокушин карате. Фото Федерація кіокушин карате Миколаївської області Миколаївські спортсмени на Всеукраїнському чемпіонаті з кіокушин карате. Фото Федерація кіокушин карате Миколаївської області Миколаївські спортсмени на Всеукраїнському чемпіонаті з кіокушин карате. Фото Федерація кіокушин карате Миколаївської області

Нагадаємо, спортсменки з Миколаївщини вибороли призові місця на чемпіонаті України з синхронного плавання.