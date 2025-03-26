  • середа

    26 березня, 2025

  • 9.4°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 26 березня , 2025 середа

  • Миколаїв • 9.4° Похмуро

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Миколаївські дзюдоїсти вибороли срібло та бронзу на чемпіонаті в Кропивницькому

Спортсмени з Миколаївщини на чемпіонаті з дзюдо. Фото: Управління спорту ММРСпортсмени з Миколаївщини на чемпіонаті з дзюдо. Фото: Управління спорту ММР

Спортсмени з Миколаївщини вибороли призові місця на Відкритому чемпіонаті Кіровоградської області з дзюдо «Дитяча ліга Кіровоградщини».

Про це повідомляє управлінні у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради.

Зазначається, що змагання відбулись 22 березня в Кропивницькому. У підсумку змагань вихованці миколаївської ДЮСШ з єдиноборств здобули чотири медалі:

  • 2 місце — Руслана Рябікіна, Адель Рябікіна; 
  • 3 місце — Артем Рогожинський, Анатолій Черноморець. 

Тренує спортсменів Микола Пустохін.

Нагадаємо, спортсмени з Миколаївщини вибороли призові місця на молодіжному чемпіонаті України U-23 з фехтування на рапірах.

Останні новини про: Спорт

«Ніко-Баскет» завершив регулярний чемпіонат Вищої ліги двома перемогами
Боксери з Миколаєва здобули нагороди на юніорському чемпіонаті України
Миколаївські фехтувальники вибороли нагороди на чемпіонаті України U-23
Реклама

Читайте також:

новини

В облраді втратили запис засідання комісії, де погодили пільги на електроенергію для трьох громад Миколаївщини

Аліна Квітко
новини

Гранатуров: дітей з обласного Центру реабілітації в Миколаєві тимчасово евакуюють в інші регіони

Катерина Середа
новини

«Вона солдат і собі не належить»: Ладига знову пропустила судове засідання через військові навчання, але адвокат запевнив, що наступного разу вона з’явиться

Аліса Мелік-Адамян
новини

З 1 квітня у школах Миколаєва планують створити групи подовженого дня

Даріна Мельничук
новини

У Миколаєві ОСББ завдяки сонячним панелям вдвічі заощадило на електроенергії за місяць

Альона Коханчук

Останні новини про: Спорт

Миколаївські фехтувальники вибороли нагороди на чемпіонаті України U-23
Боксери з Миколаєва здобули нагороди на юніорському чемпіонаті України
«Ніко-Баскет» завершив регулярний чемпіонат Вищої ліги двома перемогами

Горіли червонокнижні рослини: пожежа в заповіднику на Миколаївщині завдала збитків на ₴320 млн

Гранатуров: дітей з обласного Центру реабілітації в Миколаєві тимчасово евакуюють в інші регіони

3 години тому

Перш ніж ступити на землю: Як розміновувачі готують Миколаївщину до повернення людей

Головне сьогодні