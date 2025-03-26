Миколаївські дзюдоїсти вибороли срібло та бронзу на чемпіонаті в Кропивницькому

Спортсмени з Миколаївщини на чемпіонаті з дзюдо. Фото: Управління спорту ММР

Спортсмени з Миколаївщини вибороли призові місця на Відкритому чемпіонаті Кіровоградської області з дзюдо «Дитяча ліга Кіровоградщини».

Про це повідомляє управлінні у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради.

Зазначається, що змагання відбулись 22 березня в Кропивницькому. У підсумку змагань вихованці миколаївської ДЮСШ з єдиноборств здобули чотири медалі:

2 місце — Руслана Рябікіна, Адель Рябікіна;

3 місце — Артем Рогожинський, Анатолій Черноморець.

Тренує спортсменів Микола Пустохін.

Нагадаємо, спортсмени з Миколаївщини вибороли призові місця на молодіжному чемпіонаті України U-23 з фехтування на рапірах.