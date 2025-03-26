Миколаївські дзюдоїсти вибороли срібло та бронзу на чемпіонаті в Кропивницькому
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- Даріна Мельничук
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20:33, 26 березня, 2025
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Спортсмени з Миколаївщини вибороли призові місця на Відкритому чемпіонаті Кіровоградської області з дзюдо «Дитяча ліга Кіровоградщини».
Про це повідомляє управлінні у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради.
Зазначається, що змагання відбулись 22 березня в Кропивницькому. У підсумку змагань вихованці миколаївської ДЮСШ з єдиноборств здобули чотири медалі:
- 2 місце — Руслана Рябікіна, Адель Рябікіна;
- 3 місце — Артем Рогожинський, Анатолій Черноморець.
Тренує спортсменів Микола Пустохін.
Нагадаємо, спортсмени з Миколаївщини вибороли призові місця на молодіжному чемпіонаті України U-23 з фехтування на рапірах.
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