Миколаївські фехтувальники вибороли нагороди на чемпіонаті України U-23

Спортсмени з Миколаївщини на чемпіонаті України з фехтування. Фото: Федерація фехтування України

Спортсмени з Миколаївщини вибороли призові місця на молодіжному чемпіонаті України U-23 з фехтування на рапірах.

Про це повідомляє Миколаївська міська рада.

Зазначається, що змагання відбулись 20 та 21 березня в столичному спорткомплексі «Центральний спортивний клуб Збройних сил України». Чемпіонат зібрав понад 100 учасників та учасниць з Києва, Миколаєва, Львова, Зимної Води, Дніпра та Закарпаття.

За результатами змагань миколаївські спортсмени здобули золото, срібло та бронзу:

Мілана Степовик — 1 місце в особистих змаганнях серед жінок;

Максим Коржовой — 2 місце в особистих змаганнях серед чоловіків;

Артем Коржовой-Лернер — 3 місце в особистих змаганнях серед чоловіків;

Дар’я Гусаренко, Кіра Пронь, Мілана Степовик, Поліна Чуприна — 3 місце в командних змаганнях серед жінок;

Михайло Гурін, Максим Коржовой, Данііл Ткач, Єгор Тимофійшин — 3 місце в командних змаганнях серед чоловіків.

Спортсмени з Миколаївщини на чемпіонаті України з фехтування. Фото: Федерація фехтування України Спортсмени з Миколаївщини на чемпіонаті України з фехтування. Фото: Федерація фехтування України Спортсмени з Миколаївщини на чемпіонаті України з фехтування. Фото: Федерація фехтування України

Тренують спортсменів Лариса Павленко, Ірина Зикова, Ігор Довженко, Маргарита Сопінська і Тетяна Каклюгіна.

Раніше спортсмени з Миколаєва на чемпіонаті України з фехтування на шаблях U-23 вибороли дві нагороди в індивідуальних заліках та дві в — командних.

Нагадаємо, миколаївські борці вибороли призові місця на Відкритому Всеукраїнському чемпіонаті з кіокушин карате «Flying Falcon Cup», який відбувся 16 березня в Кропивницькому.