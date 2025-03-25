Миколаївські фехтувальники вибороли нагороди на чемпіонаті України U-23
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- Даріна Мельничук
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23:10, 25 березня, 2025
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Спортсмени з Миколаївщини вибороли призові місця на молодіжному чемпіонаті України U-23 з фехтування на рапірах.
Про це повідомляє Миколаївська міська рада.
Зазначається, що змагання відбулись 20 та 21 березня в столичному спорткомплексі «Центральний спортивний клуб Збройних сил України». Чемпіонат зібрав понад 100 учасників та учасниць з Києва, Миколаєва, Львова, Зимної Води, Дніпра та Закарпаття.
За результатами змагань миколаївські спортсмени здобули золото, срібло та бронзу:
- Мілана Степовик — 1 місце в особистих змаганнях серед жінок;
- Максим Коржовой — 2 місце в особистих змаганнях серед чоловіків;
- Артем Коржовой-Лернер — 3 місце в особистих змаганнях серед чоловіків;
- Дар’я Гусаренко, Кіра Пронь, Мілана Степовик, Поліна Чуприна — 3 місце в командних змаганнях серед жінок;
- Михайло Гурін, Максим Коржовой, Данііл Ткач, Єгор Тимофійшин — 3 місце в командних змаганнях серед чоловіків.
Тренують спортсменів Лариса Павленко, Ірина Зикова, Ігор Довженко, Маргарита Сопінська і Тетяна Каклюгіна.
Раніше спортсмени з Миколаєва на чемпіонаті України з фехтування на шаблях U-23 вибороли дві нагороди в індивідуальних заліках та дві в — командних.
Нагадаємо, миколаївські борці вибороли призові місця на Відкритому Всеукраїнському чемпіонаті з кіокушин карате «Flying Falcon Cup», який відбувся 16 березня в Кропивницькому.
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