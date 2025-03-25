  • вівторок

    25 березня, 2025

  • 11°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 25 березня , 2025 вівторок

  • Миколаїв • 11° Похмуро

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Миколаївські фехтувальники вибороли нагороди на чемпіонаті України U-23

Спортсмени з Миколаївщини на чемпіонаті України з фехтування. Фото: Федерація фехтування УкраїниСпортсмени з Миколаївщини на чемпіонаті України з фехтування. Фото: Федерація фехтування України

Спортсмени з Миколаївщини вибороли призові місця на молодіжному чемпіонаті України U-23 з фехтування на рапірах.

Про це повідомляє Миколаївська міська рада.

Зазначається, що змагання відбулись 20 та 21 березня в столичному спорткомплексі «Центральний спортивний клуб Збройних сил України». Чемпіонат зібрав понад 100 учасників та учасниць з Києва, Миколаєва, Львова, Зимної Води, Дніпра та Закарпаття.

За результатами змагань миколаївські спортсмени здобули золото, срібло та бронзу:

  • Мілана Степовик — 1 місце в особистих змаганнях серед жінок;
  • Максим Коржовой — 2 місце в особистих змаганнях серед чоловіків;
  • Артем Коржовой-Лернер — 3 місце в особистих змаганнях серед чоловіків;
  • Дар’я Гусаренко, Кіра Пронь, Мілана Степовик, Поліна Чуприна — 3 місце в командних змаганнях серед жінок;
  • Михайло Гурін, Максим Коржовой, Данііл Ткач, Єгор Тимофійшин — 3 місце в командних змаганнях серед чоловіків.
Спортсмени з Миколаївщини на чемпіонаті України з фехтування. Фото: Федерація фехтування УкраїниСпортсмени з Миколаївщини на чемпіонаті України з фехтування. Фото: Федерація фехтування України
Спортсмени з Миколаївщини на чемпіонаті України з фехтування. Фото: Федерація фехтування УкраїниСпортсмени з Миколаївщини на чемпіонаті України з фехтування. Фото: Федерація фехтування України
Спортсмени з Миколаївщини на чемпіонаті України з фехтування. Фото: Федерація фехтування УкраїниСпортсмени з Миколаївщини на чемпіонаті України з фехтування. Фото: Федерація фехтування України

Тренують спортсменів Лариса Павленко, Ірина Зикова, Ігор Довженко, Маргарита Сопінська і Тетяна Каклюгіна. 

Раніше спортсмени з Миколаєва на чемпіонаті України з фехтування на шаблях U-23 вибороли дві нагороди в індивідуальних заліках та дві в — командних. 

Нагадаємо, миколаївські борці вибороли призові місця на Відкритому Всеукраїнському чемпіонаті з кіокушин карате «Flying Falcon Cup», який відбувся 16 березня в Кропивницькому.

Останні новини про: Спорт

Спортсмени з Миколаївщини вибороли нагороди на всеукраїнському чемпіонаті з кіокушин карате
«Ніко-Баскет» завершив регулярний чемпіонат Вищої ліги двома перемогами
Боксери з Миколаєва здобули нагороди на юніорському чемпіонаті України
Реклама

Читайте також:

новини

Вперше за 10 років: У Миколаєві «з молотка» пустять понад 100 комунальних обʼєктів

Аліна Квітко
новини

Справа спецпризначенця Шевченка: суд відклав засідання, бо обвинуваченому раптово стало зле

Аліса Мелік-Адамян
новини

Соціальний діалог і нові робочі місця: у Миколаєві стартує важливий проєкт з Міжнародною організацією праці

Аліна Квітко
новини

У Миколаєві влаштували парад собак, яких прихистили з вулиці

Марія Хаміцевич
новини

У Миколаєві відкрили персональну виставку художниці Андражевської

Даріна Мельничук

Останні новини про: Спорт

Боксери з Миколаєва здобули нагороди на юніорському чемпіонаті України
«Ніко-Баскет» завершив регулярний чемпіонат Вищої ліги двома перемогами
Спортсмени з Миколаївщини вибороли нагороди на всеукраїнському чемпіонаті з кіокушин карате

У Миколаєві військовим безкоштовно лікують та протезують зуби

Рада спростила виділення землі під будівництво вишок мобільного зв’язку

3 години тому

Старовинний Католицький костел на Миколаївщині планують внести до реєстру пам’яток

Головне сьогодні