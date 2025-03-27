Миколаївські самбісти вибороли срібло та бронзу на Всеукраїнському турнірі
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- Альона Коханчук
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17:52, 27 березня, 2025
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Миколаївські спортсмени вибороли шість нагород на Всеукраїнському турнірі з самбо.
Про це повідомили у Миколаївській міській раді.
Третій Всеукраїнський турнір з самбо на призи віце-президента НФСУ Евгена Понирко відбувся 21-23 березня у Кривому Розі.
Участь у змаганнях взяли 200 спортсменів з різних куточків країни, серед них — вихованці ДЮСШ з єдиноборств. За підсумками турніру миколаївці здобули 6 нагород — одну срібну та п’ять бронзових медалей:
- срібна медаль - Матвій Матвеєв
- бронзова медаль — Тимофій Хіморода, Ілля Дідняк, Владислав Данішевський, Амір Абдурахманов, Микита Половніков
Тренують спортсменів Володимир Москаленко, Світлана Садовська, Євген Дейнега, Володимир Валуєв.
Нагадаємо, що у Львові 26-29 січня відбувся Чемпіонат України з боротьби самбо серед юніорів, старших юнаків та кадетів, де миколаївські спортсмени вибороли призові місця.
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