Миколаївські самбісти вибороли срібло та бронзу на Всеукраїнському турнірі

Миколаївські спортсмени на Всеукраїнському турнірі з самбо. Фото: Миколаївська міська рада

Миколаївські спортсмени вибороли шість нагород на Всеукраїнському турнірі з самбо.

Про це повідомили у Миколаївській міській раді.

Третій Всеукраїнський турнір з самбо на призи віце-президента НФСУ Евгена Понирко відбувся 21-23 березня у Кривому Розі.

Участь у змаганнях взяли 200 спортсменів з різних куточків країни, серед них — вихованці ДЮСШ з єдиноборств. За підсумками турніру миколаївці здобули 6 нагород — одну срібну та п’ять бронзових медалей:

срібна медаль - Матвій Матвеєв

бронзова медаль — Тимофій Хіморода, Ілля Дідняк, Владислав Данішевський, Амір Абдурахманов, Микита Половніков

Тренують спортсменів Володимир Москаленко, Світлана Садовська, Євген Дейнега, Володимир Валуєв.

Нагадаємо, що у Львові 26-29 січня відбувся Чемпіонат України з боротьби самбо серед юніорів, старших юнаків та кадетів, де миколаївські спортсмени вибороли призові місця.