 Исполком утвердил тариф на стоянку судов в спортшколах «Атлант» и «Олимп»

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Исполком утвердил тариф на стоянку судов в спортшколах «Атлант» и «Олимп»

Виконком затвердив тариф на стоянку суден та території двох спортшкіл. Фото: архів НикВестиИсполком утвердил тарифы на стоянку судов и территории двух спортивных школ. Фото: архив НикВести

Исполком Николаевского горсовета утвердил тарифы на платные услуги в КДЮСШ «Атлант» и «Олимп». У юридического департамента не было замечаний.

Решение было принято на заседании сегодня, 26 августа, пишут «НикВести».

Исполняющая обязанности начальника управления физкультуры и спорта Николаевского горсовета Наталья Чуприна сообщила, что проект разработали совместно с департаментом экономического развития. Юридический департамент не высказал замечаний относительно платных услуг.

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Речь идет о тарифах на временное пользование площадями и хранение оборудования, имущества и других ценностей, принадлежащих физическим и юридическим лицам, на базе спортивных школ. Тариф рассчитывается за 1 квадратный метр.

— Введение данной услуги позволит упорядочить платные услуги по временному хранению на территории спортивных школ плавательных средств, боксов и другого имущества, принадлежащего другим физическим и юридическим лицам, увеличить собственные поступления для обеспечения тренировочной работы и улучшения материально-технической базы, — сказала Наталья Чуприна.

На территории КДЮСШ «Атлант» установили тариф 49,69 гривны за квадратный метр в месяц, «Олимп» — 32,63 гривны за квадратный метр в месяц.

Напомним, что аналогичный проект решения должен был быть рассмотрен исполкомом в мае. Но его сняли для доработки и проведения правовой экспертизы. Тогда документ подвергся критике в общественном совете.

Проверки и разделение территорий школ «Атлант» и «Олимп»

Напомним, что в Николаеве вновь подняли вопрос о разделе территорий спортивных школ «Атлант» и «Олимп», часть земли которых планируется отвести под стоянку частных яхт. В 2022 году вступил в силу закон о внутреннем водном транспорте, который чётко разделил понятия баз-стоянок и баз-стоянок для малых судов.

В 2024 году городу рекомендовали привести оба комплекса в соответствие с законодательством и создали рабочую группу с участием властей, спортсменов и руководства школ. Первая анализировала работу школы «Атлант», которая использует территорию бывшего яхт-клуба завода имени 61-го Коммунара. Вторая проверяет деятельность школы «Олимп» в Корабельном районе — её работа ещё продолжается.

В ходе проверок были выявлены проблемы с гидротехническими сооружениями, управлением коммунальным имуществом, прозрачностью тарифов и сбором средств за размещение судов. Тогда председатель экспертно-общественного совета Артем Ващиленко отмечал, что детские школы вообще не имели права заниматься парковкой судов, а средства собирали непрозрачно.

Мэр и депутаты подчеркнули: основная задача школ — тренировка детей. Хозяйственная деятельность должна быть отделена от основной деятельности и соответствовать законодательству. На заседании комиссии договорились вернуться к рассмотрению вопроса в расширенном составе с привлечением других комиссий, руководства школ, профильного управления и заместителя городского головы.

Если решение сессии будет принято, территории школ «Атлант» и «Олимп» будут разграничены: школы будут заниматься тренерской деятельностью, а коммунальное предприятие «Таймсет» будет отвечать за обслуживание причалов и взимание платы за размещение и хранение судов.

Впоследствии стало известно, что в Николаеве в этом сезоне может не открыться часть баз стоянки малых и спортивных судов, из-за чего суда могут не выйти на воду.

Во время аппаратного совещания городского головы 2 марта представитель Экспертно-общественного совета горисполкома Валерий Ветров заявил, что до начала сезона осталось около двух месяцев, после чего государственные инспекторы будут проверять базы спортивных школ. Если документы или условия работы не будут соответствовать требованиям законодательства, их могут не открыть.

В конце мая мэр Александр Сенкевич заявил, что властям необходимо навести порядок в разделении территории «Атланта» и базы стоянки яхт, причем речь идет не о приватизации, а о «разделении ответственности». В тот же день мэр эмоционально отреагировал на очередные вопросы депутатов по этому вопросу, который обсуждается уже год.

В конце июня 2026 года депутаты горсовета во второй раз провалили голосование по разрешению КП «Таймсет» подготовить документацию для разделения земельного участка спортшколы «Атлант» — вопрос так и остался нерешенным.

Автор
Юлия Лукьяненко
Юлия Лукьяненко
Репортерка
Корреспондентка НикВести с 2026 года, работает в медиа и коммуникациях с 2011 года, специализируется на социальной тематике, контроле решений органов местного самоуправления и анализе решений городского совета.

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