Исполком утвердил тариф на стоянку судов в спортшколах «Атлант» и «Олимп»

Исполком утвердил тарифы на стоянку судов и территории двух спортивных школ. Фото: архив НикВести

Исполком Николаевского горсовета утвердил тарифы на платные услуги в КДЮСШ «Атлант» и «Олимп». У юридического департамента не было замечаний.

Решение было принято на заседании сегодня, 26 августа, пишут «НикВести».

Исполняющая обязанности начальника управления физкультуры и спорта Николаевского горсовета Наталья Чуприна сообщила, что проект разработали совместно с департаментом экономического развития. Юридический департамент не высказал замечаний относительно платных услуг.

Реклама

Речь идет о тарифах на временное пользование площадями и хранение оборудования, имущества и других ценностей, принадлежащих физическим и юридическим лицам, на базе спортивных школ. Тариф рассчитывается за 1 квадратный метр.

— Введение данной услуги позволит упорядочить платные услуги по временному хранению на территории спортивных школ плавательных средств, боксов и другого имущества, принадлежащего другим физическим и юридическим лицам, увеличить собственные поступления для обеспечения тренировочной работы и улучшения материально-технической базы, — сказала Наталья Чуприна.

На территории КДЮСШ «Атлант» установили тариф 49,69 гривны за квадратный метр в месяц, «Олимп» — 32,63 гривны за квадратный метр в месяц.

Напомним, что аналогичный проект решения должен был быть рассмотрен исполкомом в мае. Но его сняли для доработки и проведения правовой экспертизы. Тогда документ подвергся критике в общественном совете.

Проверки и разделение территорий школ «Атлант» и «Олимп»