В Николаеве начали готовить фонтаны к зиме. Фото: архив НикВести

В Николаеве постепенно завершают сезон работы фонтанов. Коммунальщики уже начали готовить их к зимнему периоду.

Об этом сообщили в КП «Николаевские парки».

Специалисты проводят техническое обслуживание фонтанов, очищают их и готовят оборудование к морозам. Это необходимо, чтобы уберечь его от повреждений зимой.

После завершения консервации фонтаны не будут работать до следующего сезона. Возобновить их работу планируют весной.

Напомним, что возле Дома культуры в Вознесенске создали зону отдыха с фонтаном и скамейками. У местных жителей сразу возникли вопросы относительно вырубки деревьев, а также пожарного резервуара, который находился на этой территории. После проведения работ в пожарно-спасательном отряде прокомментировали, что теперь этот резервуар заблокирован, что препятствует доступу в случае возникновения пожара.