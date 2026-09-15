 В Николаеве начали готовить фонтаны к зиме

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Главная Новости Общество 19:52, 15 сентября, 2026

В Николаеве начали готовить фонтаны к зиме

У Миколаєві почали готувати фонтани до зими. Фото: архів НикВестиВ Николаеве начали готовить фонтаны к зиме. Фото: архив НикВести

В Николаеве постепенно завершают сезон работы фонтанов. Коммунальщики уже начали готовить их к зимнему периоду.

Об этом сообщили в КП «Николаевские парки».

Специалисты проводят техническое обслуживание фонтанов, очищают их и готовят оборудование к морозам. Это необходимо, чтобы уберечь его от повреждений зимой.

После завершения консервации фонтаны не будут работать до следующего сезона. Возобновить их работу планируют весной.

Напомним, что возле Дома культуры в Вознесенске создали зону отдыха с фонтаном и скамейками. У местных жителей сразу возникли вопросы относительно вырубки деревьев, а также пожарного резервуара, который находился на этой территории. После проведения работ в пожарно-спасательном отряде прокомментировали, что теперь этот резервуар заблокирован, что препятствует доступу в случае возникновения пожара.

Автор
Алина Квитко
Алина Квитко
Репортер
Корреспондентка НикВести, журналистка с 2016 года, имеет опыт репортерской и выпускающей редакторской работы, специализируется на политике, реформах, фоторепортажах и интервью.
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