В Николаеве начали готовить фонтаны к зиме
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- Алина КвиткоРепортер
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В Николаеве постепенно завершают сезон работы фонтанов. Коммунальщики уже начали готовить их к зимнему периоду.
Об этом сообщили в КП «Николаевские парки».
Специалисты проводят техническое обслуживание фонтанов, очищают их и готовят оборудование к морозам. Это необходимо, чтобы уберечь его от повреждений зимой.
После завершения консервации фонтаны не будут работать до следующего сезона. Возобновить их работу планируют весной.
Напомним, что возле Дома культуры в Вознесенске создали зону отдыха с фонтаном и скамейками. У местных жителей сразу возникли вопросы относительно вырубки деревьев, а также пожарного резервуара, который находился на этой территории. После проведения работ в пожарно-спасательном отряде прокомментировали, что теперь этот резервуар заблокирован, что препятствует доступу в случае возникновения пожара.
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