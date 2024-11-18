Майже 40% на зарплати. Яким буде бюджет Миколаєва на 2025 рік

Тернівське кільце у Миколаєві, березень 2024 року, фото: «МикВісті»

Видатки на зарплату працівників виконавчих органів та бюджетних установ складуть 38% від загального об’єму бюджету Миколаєва у 2025 рік, однак ця цифра може збільшитися після затвердження субвенцій з держбюджету на зарплати вчителям. Основним наповнювачем бюджету є податки на доходи, які сплачують жителі Миколаєва.

Минулої п’ятниці, 15 листопада у міськраді в режимі онлайн-конференції відбулись так звані бюджетні слухання, де директорка департаменту фінансів міськради Миколаєва Віра Святелик розказала про те, яким буде бюджет міста наступного року, повідомляють «МикВісті».

Проєкт бюджету Миколаєва на 2025 рік визначає:

Доходи - 4 мільярди 365 мільйонів 607 тисяч гривень;

Видатки - 4 мільярди 236 мільйонів 585 тисяч гривень;

Кредитування - 234 мільйони 401 гривня.

Віра Святелик зазначила, що у документі не враховано субвенції з державного бюджету, зокрема, освітня субвенція, яка поки що не розподілена.

— Основний наповнювач нашого бюджету на теперішній час — це власний ресурс, поки немає розподілених субвенці й. Основною причиною загального зниження доходів є те, що у нас вилучили силовий ПДФО (поліції, ДСНС, усіх силовиків). На наступний рік ПДФО цивільний буде складати не 64%, а 60%. Ще втрати 4% цивільного податку. На жаль, наш дохід зменшується, у порівнянні 2023 та 2024 роком, - сказала Віра Святелик.

Вона повідомила, що понад 55% доходів бюджету — це надходження від сплати податків та зборів на доходи фізичних осіб.

Структура доходів бюджету Миколаєва на 2025 рік, інфографіка Департаменту фінансів Миколаївської міськради

— Наш основний наповнювач бюджету — це податки і збори на доходи фізичних осіб, це складає 55,8%. Це наше основне джерело. Окрім цього, дуже велике значення для нас має єдиний податок, акцизний збір та плата за землю. Вони складають найбільші показники для наповнення бюджету міста Миколаєва, - сказала Віра Святелик.

Видаткова частина бюджету: загальний фонд 3 мільярда 607 мільйонів гривень, бюджет розвитку - 629 мільйонів гривень.

— На жаль, бюджет розвитку знижується. І у нас бюджет з кожним роком стає бюджетом проїдання. Це не дуже гарно для міста, - сказала Віра Святелик.

Основні видатки — це заробітна плата з нарахуваннями на неї. Це складає найбільшу частку — 38,1% (1,6 мільярда гривень), повідомила посадовиця.

Структура видатків бюджету Миколаєва на 2025 рік, інфографіка Департаменту фінансів Миколаївської міськради

Видатки розвитку складають усього лише 21%.

— На жаль, захищені статті видатків, хоч і забезпечені в повному обсязі, однак це складає левову частину бюджету, - констатувала Віра Святелик.

Розподіл видатків по галузях:

Освіта (без освітньої субвенції з державного бюджету) - 1 мільярд 450 мільйонів гривень;

Охорона здоров’я - 212 мільйонів гривень;

Культура та мистецтво – 139,2 мільйона гривень;

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– Левова доля — це надання фінансової підтримки Миколаївському зоопарку, це у нас найбільша сума, родзинка нашого міста. І він отримує близько 31% коштів (43 мільйони гривень), які виділяються на галузь культури, - сказала Віра Святелик.

Фізична культура та спорт — 189,3 мільйона гривень;

— Левова доля (58,5%, - прим.) приходиться на утримання дитячо-юнацьких спортивних шкіл, у нас їх 13. Тому кошти на навчально-тренувальні збори, а не тільки утримання цих закладів. Великі досягнення у наших спортсменів, і ми ними пишаємось, - сказала Віра Святелик.

Соціальний захист та соціальне забезпечення - 194,4 мільйони гривень

Житлово-комунальне господарство - 506 мільйонів гривень;

— У порівнянні з 2023 роком, видатки на житлово-комунальне господарство, на жаль, зменшено у 2024 році, і дуже незначне збільшення в 2025 році. Це загалом через те, що у нас знову змінюється фінансова структура, і кошти на реконструкцію і нове будівництво розподіляються зараз за галузевою ознакою. Тому це незначне збільшення відбувається не за рахунок виділення додаткових коштів, - сказала Віра Святелик.

Найбільша частка спрямована на благоустрій міста - 66% від усіх коштів на сферу ЖКГ, що складає 335,9 мільйона гривень.

Заплановані видатки на ЖКГ у Миколаєві в 2025 році, інфографіка Департаменту фінансів Миколаївської міськради

Видатки на виконання заходів із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха (у тому числі ремонт укриттів міста) — 87 мільйонів гривень.

Видатки на ліквідацію надзвичайних ситуацій та укриття в Миколаєві, інфографіка Департаменту фінансів Миколаївської міськради

Відповідаючи на питання кореспондентки «МикВісті» щодо пріоритетів Миколаєва на 2025 рік, перший заступник Миколаївського міського голови Віталій Луков сказав, що головна задача міської влади – «зберегти функціональну спроможність та живучість міста як єдиного організму».

— Ми повинні забезпечити діяльність та функціонування наших основних комунікацій в місті: вода, тепло, водовідведення. Це санітарне утримання міста, надання освітніх, соціальних, медичних послуг. Це основні наші завдання. При можливості — утримання також культурної сфери. І якщо відновлення, то це має бути не відновлення того, що було, а робити краще, по-іншому, по інших стандартах, таких, як того вимагають людські стосунки влади до громади, - сказав перший заступник міського голови Віталій Луков.

Також «МикВісті» поцікавилися, чи є у міської влади план, яким чином збільшити надходження до бюджету, зокрема через спонукання до повернення бізнесу в місто чи його розвитку, на що представник міської влади повідомив, що міська рада не може вплинути на «природні процеси», але сподівається на податкові преференції для регіону, які будуть закріплені на державному рівні.

Раніше міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич заявив, що місто не зможе розвиватися без податкових пільг від держави, адже через високі ризики для бізнесу Миколаїв не приваблює інвесторів і поступається іншим регіонам України.

Проте, як повідомив представник бюджетного комітету Олександр Пасічний Верховної Ради Олександр Пасічний, Жоден з регіонів не отримав преференцій у проєкті державного бюджету на 2025 рік, який Верховна Рада ухвалила в першому читанні. А фінансування в основному спрямовується на сектор безпеки та оборони.

— Будь-яке життя потребує стійкості, прогнозованості та безпеки. Якщо на першу - стійкість, яку ми поки що завдяки платникам податків і небайдужим миколаївцям нам вдається утримати місто в стійкому життєвому циклі, то, що стосується розвитку та безпеки — на жаль, це не прямий наш вплив як міста. Можна брати окремо місцеве самоврядування, загалом громаду. Ми намагаємось будь-яку копійку, яка у нас є зекономлена, віддати нашим Збройним силам і подібним підрозділам, щоб забезпечити безпеку для міста. Що стосується підприємців, то дуже складно і повертати, і утримувати підприємців з двох причин: вода і безпекові питання. На жаль, є абсолютно природні процеси, на які ми поки що не можемо вплинути. Не можна говорити про те, що у Миколаєві буде абсолютний нуль по податках місцевих, це те, що ми можемо вплинути, тут є роботи міського голови. Ви звертали увагу щодо діалогу з урядом, це стосується не тільки Миколаєва, щоб у нас була спрощена економічна зона, прийнята на рівні держави. Якщо прислухаються, то ми зможемо якось вплинути на ситуацію. Інші всі варіанти, на жаль, поки що не працюють, - сказав Віталій Луков.

Нагадаємо, у вересні 2024 року Миколаївська міська рада з третьої спроби ухвалила рішення щодо зменшення розміру ставки орендної плати з 3% до 1% за комунальну землю для забудовників та підприємців, які постраждали від війни.

Ще у травні 2024 року до редакції «МикВісті» звернулись миколаївські підприємці, які просили владу переглянути податкові ставки та знизити орендну плату за використання землі на 50% для можливості ведення торговельної діяльності. Крім того, до депутатів також звертались з проханням знизити оренду за землі, які використовує Міноборони.

З початку повномасштабного вторгнення 817 підприємств Миколаївської області перереєструвалися в інших регіонах, тоді як область прийняла 654 підприємства з інших областей.

За рейтингом бюджетів українських міст Миколаїв має одні з найнижчих доходів та витрат бюджету на одного мешканця.