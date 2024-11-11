Нардеп Пасічний: У проєкті держбюджету 2025 немає преференцій для жодного з регіонів

народний депутат, представник бюджетного комітету Олександр Пасічний («Слуга народу»). Архівне фото «МикВісті»

Жоден з регіонів не отримав преференцій у проєкті державного бюджету на 2025 рік, який Верховна Рада ухвалила в першому читанні. Фінансування в основному спрямовується на сектор безпеки та оборони.

Про це в коментарі «МикВісті» розповів народний депутат, представник бюджетного комітету Олександр Пасічний («Слуга народу»).

Зазначимо, що Верховна Рада 31 жовтня у першому читанні затвердила проєкт державного бюджету на 2025, видатки у ньому збільшились на 50 мільярдів гривень. Ми звернулись до парламентаря, щоб дізнатися, чи передбачено держбюджетом преференції для Миколаївської області.

— Для жодної області в проєкті немає преференцій. За рахунок інших інструментів (резервний фонд або фонд відновлення) можуть бути зміни по ходу 2025 року. Все на оборону, — сказав Олександр Пасічний.

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Друге читання за державний бюджет на 2025 рік очікується наприкінці листопада. Про це раніше говорила голова Верховної Ради Роксолана Підласа. Однак точну дату поки не називають.

Як член профільного комітету Ради, Олекксандр Пасічний розказав також про основні положення проєкту держбюджету на 2025 рік:

Дотації місцевим бюджетам

На наступний рік передбачено збільшення дотацій місцевим бюджетам до 51,2 мільярда гривень, що на 17 млрд грн більше, ніж у 2024 році. Ці кошти спрямовуватимуться щоквартально, враховуючи надходження від ПДФО, земельного податку, податку на нерухомість та єдиного податку. Податок на доходи фізичних осіб (ПДФО)

Міністерство фінансів пропонує зменшити частку ПДФО, що надходить до бюджетів громад, із 64% до 60%. Однак, за словами Олександра Пасічного, депутати запропонували залишити додаткові 4% у громадах і відмовитися від субвенції на компенсацію тарифів для обласних бюджетів. Реверсна дотація

Проєкт бюджету передбачає повернення реверсної дотації, яка раніше залишалася у місцевих бюджетах. Пропонується вилучати її з місцевих бюджетів, а надавати базову дотацію для регіонів з недостатніми фінансовими ресурсами. Це питання ще обговорюватиметься у фінальному варіанті бюджету. Зазначимо, що реверсна дотація – це гроші, які місцеві бюджети передають до державного бюджету, якщо їхні доходи перевищують певний рівень. Вона працює як механізм вирівнювання: коли в окремих громадах збирається більше податків, ніж в інших, частину цих коштів вилучають і спрямовують до державного бюджету, щоб підтримувати менш забезпечені регіони.

Кошти Дорожнього фонду

Усі надходження Дорожнього фонду в розмірі 43,2 млрд грн запропоновано спрямувати до загального фонду держбюджету для фінансування потреб оборони. Гуманітарне розмінування

На розмінування територій України в бюджеті передбачено мінімум 2 мільярди гривень. Соціальні виплати для постраждалих від Чорнобильської катастрофи

Передбачено, що так звана «чорнобильська пенсія» виплачуватиметься лише тим, хто проживав у зоні відчуження з 1986 по 1993 рік, що має скоротити видатки на близько 15 мільярдів гривень. Підтримка інфраструктури та медицини

За словами Олександра Пасічного, народні депутати також доручили уряду розглянути можливість виділення 4,8 мільярди гривень на закупівлю нових пасажирських вагонів, а також виділити кошти на облаштування безпечних умов у медичних закладах та реалізацію проєктів у сфері охорони здоров'я.

Проєкт держбюджету на 2025 рік ще буде доопрацьовано. Очікується, що до другого читання внесуть корективи та можливі зміни у фінансуванні.

Нагадаємо, нещодавно, на конференції «Миколаїв — місто на хвилі» міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич заявив, що місто не зможе розвиватися без податкових пільг від держави, адже через високі ризики для бізнесу Миколаїв не приваблює інвесторів і поступається іншим регіонам України.

До цього начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім також говорив про необхідність преференцій для Миколаївської області. Тоді зазначалося, що Уряд вноситиме зміни в механізм бронювання військовозобов’язаних працівників підприємств і розгляне правки від Миколаївської ОВА щодо преференцій для прифронтових регіонів.

Також зазначимо, що нещодавно Олександр Сєнкевич підтримав мерів міст, які звернулись до Володимира Зеленського щодо захисту українців від стрімкого росту тарифів, зриву опалювального сезону та збереження у 2025 році коштів реверсу в місцевих бюджетах. Він сказав, що Миколаїв не має реверсної дотації, але у містян в проєкті Держбюджету 2025 року намагаються вилучити 4% ПДФО — це 153 мільйони гривень та єдиний податок — 63 мільйони гривень.