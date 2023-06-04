У первомайську на закупівлю одиниці техніки для зберігання відходів планують витратити 8,1 мільйон гривень.

Про це свідчать дані системи електронних закупівель ProZorro.

Так, управління житлово-комунального господарства Первомайської міської ради 2 червня оголосило тендер на придбання компактора для утримання полігону твердих побутових відходів. Відповідно до технічних характеристик, у міськраді розглядають лише нову техніку не раніше 2022 року випуску.

Початок аукціону запланований на 12 червня. Строк поставки компактора встановлено до 31 липня цього року.

Нагадаємо, у Миколаївській області планують запустити проект з переробки так званого будівельного сміття, що утворилося внаслідок руйнувань від вибухів та обстрілів. За словами Віталія Кіма, компанія вже успішно реалізувала подібний проект в Київській області, а саме – в Бучі. Наразі спеціалісти прораховують всі технічні дані для роботи в Миколаївській області.