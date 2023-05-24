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У Миколаївській області планують запустити проект з переробки так званого будівельного сміття, що утворилося внаслідок руйнувань від вибухів та обстрілів.
Про це сьогодні, 24 травня, розповів голова Миколаївської ОВА Віталій Кім в ході спілкування з журналістами.
За словами Віталія Кіма, компанія вже успішно реалізувала подібний проект в Київській області, а саме – в Бучі. Наразі спеціалісти прораховують всі технічні дані для роботи в Миколаївській області.
«Це місцева відповідальність. Ми теж будемо цим займатись. На зараз ведемо переговори щодо встановлення обладнання з переробки цього будівельного сміття в матеріали, які можна використовувати в будівництві. Це не пілотний проект. Подібний реалізовано в Бучі французькою компанією. Вони бачили тут місце, прораховують технічні умови, щоб могли запуститись тут для переробки сміття, аби використати у будівництві чи продати його», - розповів Віталій Кім.
Нагадаємо, Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури спільно з обласними військовими адміністраціями опрацювали понад 100 проєктів, які стосуються відбудови 10 найбільш постраждалих унаслідок воєнних дій регіонів, до числа яких входить Миколаївщина.
У Миколаївській області планують запустити проект з переробки так званого будівельного сміття, що утворилося внаслідок руйнувань від вибухів та обстрілів.
Про це сьогодні, 24 травня, розповів голова Миколаївської ОВА Віталій Кім в ході спілкування з журналістами.
За словами Віталія Кіма, компанія вже успішно реалізувала подібний проект в Київській області, а саме – в Бучі. Наразі спеціалісти прораховують всі технічні дані для роботи в Миколаївській області.
«Це місцева відповідальність. Ми теж будемо цим займатись. На зараз ведемо переговори щодо встановлення обладнання з переробки цього будівельного сміття в матеріали, які можна використовувати в будівництві. Це не пілотний проект. Подібний реалізовано в Бучі французькою компанією. Вони бачили тут місце, прораховують технічні умови, щоб могли запуститись тут для переробки сміття, аби використати у будівництві чи продати його», - розповів Віталій Кім.
Нагадаємо, Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури спільно з обласними військовими адміністраціями опрацювали понад 100 проєктів, які стосуються відбудови 10 найбільш постраждалих унаслідок воєнних дій регіонів, до числа яких входить Миколаївщина.