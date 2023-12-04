Вартість найпопулярнішої криптовалюти у світі Bitcoin перевищила 40 тисяч доларів, що є найвищим показником за останні 19 місяців.
Про це пише Укрінформ.
Згідно з даними Coin Metrics, криптовалюта в понеділок в Азії зросла більш ніж на 4% до 19-місячного максимуму та торгувалася на рівні 41 520 доларів США.
Це перший випадок з травня 2022 року, коли біткоїн сягнув рівня у 40 тисяч доларів. Поточна вартість біткоїна зросла більш ніж на 145% з початку року.
— Тепер, коли 40 тисяч доларів було досягнуто вперше майже за 19 місяців, 48 тисяч доларів і 52 тисяч доларів, здається, стануть наступними значущими рубежами, — сказав співзасновник компанії цифрових активів Nexo Антоні Тренчев.
Зазначається, що найпопулярніша криптовалюта у світі росте на тлі очікувань щодо схвалення біржового біткоїн-фонду та зниження облікової ставки в США.
Нагадаємо, цьогоріч держави-члени Європейського Союзу схвалили перший у світі комплекс правил регулювання криптовалюти за рекомендацією Європарламенту.
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Вартість найпопулярнішої криптовалюти у світі Bitcoin перевищила 40 тисяч доларів, що є найвищим показником за останні 19 місяців.
Про це пише Укрінформ.
Згідно з даними Coin Metrics, криптовалюта в понеділок в Азії зросла більш ніж на 4% до 19-місячного максимуму та торгувалася на рівні 41 520 доларів США.
Це перший випадок з травня 2022 року, коли біткоїн сягнув рівня у 40 тисяч доларів. Поточна вартість біткоїна зросла більш ніж на 145% з початку року.
— Тепер, коли 40 тисяч доларів було досягнуто вперше майже за 19 місяців, 48 тисяч доларів і 52 тисяч доларів, здається, стануть наступними значущими рубежами, — сказав співзасновник компанії цифрових активів Nexo Антоні Тренчев.
Зазначається, що найпопулярніша криптовалюта у світі росте на тлі очікувань щодо схвалення біржового біткоїн-фонду та зниження облікової ставки в США.
Нагадаємо, цьогоріч держави-члени Європейського Союзу схвалили перший у світі комплекс правил регулювання криптовалюти за рекомендацією Європарламенту.