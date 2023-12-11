У Миколаєві 13 грудня відбудуться бюджетні слухання. Цьогоріч їх проведуть онлайн.

Про це повідомили у Миколаївській міській рада.

Під час відеозв’язку на платформі Zoom учасники обговорять проєкт бюджету Миколаївської міської територіальної громади на 2024 рік.

Щоб долучитися до обговорення необхідно попередньо зареєструватись до 17:00 години 12 грудня. Слухання відбудуться 13 грудня о 15:00.

«Учасник відеоконференції має бути авторизованим із зазначенням імені та прізвища, вказаними у електронній анкеті, в іншому випадку учасник не буде допущений до відеоконференції. З проєктом бюджету Миколаївської міської територіальної громади на 2024 рік можна ознайомитися на офіційному сайті Миколаївської міської ради в розділі «Головна»/«Про місто»/«Бюджет міста»/«Проєкт бюджету»/«2024 рік», — додають у міській раді.

Також зазначається, що учасники заходу зможуть надавати свої пропозиції до проєкту бюджету через відеозв’язок, або текстовими повідомленнями.

Раніше повідомлялося, що у мерії Миколаєва прогнозують, що доходи бюджету міста наступного року становитимуть 4,8 мільярдів гривень.

Варто зазначити, що раніше начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, що бюджет області у 2024 році повернеться до рівня 2021.

Нагадаємо, що у 2021 році доходи бюджету Миколаєва було визначено у сумі 4 мільярди 287 мільйонів 862 тисячі 765 гривень.

Як відомо, в рамках закону «Про державний бюджет на 2024 рік» Кабінет міністрів планує спрямувати всі надходження від ПДФО військовослужбовців, 64% з яких зараз залишаються у місцевих бюджетах, у державний бюджет. В Асоціації міст України вважають, що ці кошти, найімовірніше, розчиняться в держбюджеті, як і 36% нинішнього ПДФО, яким розпоряджається Мінфін. Йдеться про 25,8 мільярда гривень цього року і 93,7 мільярди гривень наступного, уточнив напередодні премʼєр-міністр Денис Шмигаль.

Бюджет Миколаєва таким чином втратить 2,7 мільярда гривень, повідомив міський голова Олександр Сєнкевич. В цьому році бюджет міста недоотримає близько 740 мільйонів гривень.

Верховна Рада України для компенсації від втрати ПДФО з доходів військових може виділити громадам Миколаївської області дотацію в сумі у понад 517 мільйонів гривень.