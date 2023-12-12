Адміністрації Центрального та Заводського районів Миколаєва планують витратити 10,5 мільйонів гривень на прибирання доріг протягом 2024 року.

Відповідні тендери опубліковані у системі електронних закупівель ProZorro.

Адміністрація Заводського району оголосила 12 грудня тендер на послуги з механізованого вакуумного та вологого прибирання доріг з очікуваною вартістю майже 4 мільйони гривень.

За умовами тендеру, підрядник протягом 2024 року повинен буде здійснювати механізоване вакуумне прибирання асфальтобетонного покриття доріг вздовж бордюрів із шириною захоплення не менш ніж 2 метри, вивозити зібране сміття на міське звалище. Збирання бруду й сміття повинно здійснюватися в бункер-накопичувач закритого типу для недопущення розсипання під час транспортування.

Загальний обсяг механізованого вакуумного прибирання доріг протягом наступного року – 3197 кілометрів.

Наразі триває процес подання тендерних пропозицій від майбутніх учасників аукціону, який заплановано на 21 грудня 2023 року.

Зокрема, Адміністрація Центрального району також оголосила тендер на механізоване прибирання з очікуваною вартістю – 6,5 мільйонів гривень.

Підрядник впродовж наступного року повинен буде здійснювати механізоване вакуумне прибирання проїжджої частини доріг від бруду, сміття, піску з вивозом сміття. Загальний обсяг – 5605 кілометрів.

Крім того, підрядник повинен буде здійснювати також механізоване вологе прибирання проїжджої частини доріг, загальною протяжністю 500 км.

Наразі триває процес подання тендерних пропозицій, аукціон який заплановано на 20 грудня 2023 року.

«Для розчищення території крім основних машин при необхідності використовуються також бульдозери, автогрейдери та навантажувачі (наприклад у випадку якщо прибирано - підмітальна машина не може очистити накопичений шар бруду). Механізоване вакуумне прибирання дорожнього полотна на магістралях і вулицях з інтенсивним рухом транспорту проводиться в нічний час», – вказано в тендерній документації.

Нагадаємо, що на ліквідацію несанкціонованих звалищ на території Заводського району Миколаєва планують витратити 1,6 мільйона гривень.

Крім того, що у червні у Миколаєві розпочали прибирати сміття, що залишилось після руйнувань житлових будинків внаслідок російських прильотів. Зараз по місту близько 40 об’єктів, де комунальники мають вивезти відходи.