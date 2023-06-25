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У Миколаєві розпочали прибирати сміття, що залишилось після руйнувань житлових будинків внаслідок російських прильотів. Зараз по місту близько 40 об’єктів, де комунальники мають вивезти відходи.

Заступник директора департаменту житлово комунального господарства Артем Сапожник розповів, що розпочали прибирання з пʼятиповерхівки по проспекту Миру, йдеться в сюжеті телеканалу «МАРТ».

За його словами, поки в списку 40 адрес, які мають опрацювати за місяць. Проте перелік об’єктів постійно змінюється.

— У нас постійно з’являються нові адреси, інформацію нам надають адміністрації, — додав він.

Нагадаємо, що все сміття вивозять на спеціально відведений майданчик на міському полігоні твердих побутових відходів у селі Весняне. Вартість робіт 3,4 млн грн. В подальйому відходи планують подрібнювати та повторно використовувати.