Зрйнований готель «Інгул». Архівне фото "НикВести"

Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради збирається витратити 3,4 млн грн на вивезення сміття та уламків пошкоджених російськими ракетами будівель.

Про це свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro, пишуть «НикВести».

Тендер на 3 мільйони 456 тисяч 675 гривень опубліковано у четвер, 18 травня. Наразі триває процедура подання пропозицій. Аукціон заплановано на 26 травня.

В технічній документації вказано, що об’єм відходів складає 7 тисяч 681.5 метри кубічні.

До 15 липня переможець торгів має вивезти сміття на майданчик для складування відходів від руйнувань, що розташований на міському полігоні твердих побутових відходів у селі Весняне.

Раніше повідомлялося, що у Миколаєві будівельне сміття, що утворилося внаслідок руйнувань від вибухів та обстрілів, ще не почали переробляти.

У лютому повідомлялося, що в Миколаєві планують переробляти будівельне сміття щоб використовувати його для підсипання ям на дорогах або для відновлення пошкоджених об'єктів.