У Миколаєві АЗС сплатить 170 тисяч гривень за відмову допустити до перевірки представників екологічної інспекції.

Про це повідомили у екоінспекції Південно-Західного округу.

Зазначається, що У 2021 фахівці мали планово перевірити характеристики продукції, а саме бензин та дизельне паливо на АЗС ТОВ «МК ОЙЛ ТРЕЙД». Однак на АЗС «Brent Oil» у Миколаєві їм відмовили у перевірці.

Після цього ТОВ не сплатило штраф за порушення Закону України «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції», тому інспекція звернулася до суду.

«За рішенням Харківського окружного адміністративного суду від 13 вересня 2023 року, яке у подальшому залишено без змін постановою Другого апеляційного адміністративного суду, позов інспекції про стягнення штрафу задоволено повністю, ухвалено стягнути до Державного бюджету України штраф за порушення законодавства про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції у розмірі 170 тисяч гривень», — йдеться у повідомленні.

Також інспекцією направлено в суд заяву про отримання виконавчого листа для примусового стягнення штрафу.

Нагадаємо, що ТОВ «Ойл Ультра» сплатить до Державного бюджету України штраф у 170 тисяч гривень за торгівлю неякісним бензином у Миколаєві.