Виконком Миколаївської міськради знову призначив «Миколаївпастранс» тимчасовим перевізником на автобусний маршрут №79.

Відповідне рішення було прийнято з метою забезпечення безперебійних пасажирських перевезень до віддаленого від центру міста району, у середу, 13 грудня, під час засідання міськвиконкому, пишуть «НикВести».

«Миколаївпастранс» з 24 грудня буде здійснювати пасажирські перевезення на міському автобусному маршруті загального користування № 79 «вул. Велика Морська — ВТФ «Велам»» щодня з 06:00 до 22:00 за певною схемою руху:

вул. Велика Морська, буд. 11/1,

вул. Олега Григор’єва,

вул. Галини Петрової,

вул. Бузника,

просп. Центральний,

просп. Богоявленський,

просп. Миру,

вул. Космонавтів,

вул. Троїцька, 67.

Та у зворотному напрямку:

вул. Троїцька, 67,

вул. Космонавтів,

просп. Миру,

просп. Богоявленський,

просп. Центральний,

вул. Шосейна,

вул. Нікольська,

вул. Велика Морська, 11/1.

Нагадаємо, що у грудні 2022 року в Миколаєві призначили КП «Миколаївпастранс» тимчасовим перевізником на маршруті громадського транспорту №79. У червні 2023 року виконком знову призначив тимчасовим перевізником «Миколаївпастранс» на автобусний маршрут №79. Тимчасові зміни на підприємстві пояснили відсутністю достатньої кількості водіїв.

У березні 2023 року ми повідомляли, що жителі Корабельного району вимушені понад годину чекати громадський транспорт, а потім їхати у переповненому автобусі, щоб дістатися дому після роботи. Після того, як до Миколаєва повернулася більшість мешканців, кількості громадського транспорту часто не вистачає. Найбільше страждають віддалені райони, особливо у години пік.

В управлінні транспортного комплексу «вирішили проблему» з громадським транспортом в Корабельному районі: замість збільшення кількості транспортних засобів на час робочого перевезення поставили більш місткий автобус.