Виконком Миколаївської міськради знову призначив «Миколаївпастранс» тимчасовим перевізником на автобусний маршрут №79.
Відповідне рішення було прийнято з метою забезпечення безперебійних пасажирських перевезень до віддаленого від центру міста району, у середу, 13 грудня, під час засідання міськвиконкому, пишуть «НикВести».
«Миколаївпастранс» з 24 грудня буде здійснювати пасажирські перевезення на міському автобусному маршруті загального користування № 79 «вул. Велика Морська — ВТФ «Велам»» щодня з 06:00 до 22:00 за певною схемою руху:
Та у зворотному напрямку:
Нагадаємо, що у грудні 2022 року в Миколаєві призначили КП «Миколаївпастранс» тимчасовим перевізником на маршруті громадського транспорту №79. У червні 2023 року виконком знову призначив тимчасовим перевізником «Миколаївпастранс» на автобусний маршрут №79. Тимчасові зміни на підприємстві пояснили відсутністю достатньої кількості водіїв.
У березні 2023 року ми повідомляли, що жителі Корабельного району вимушені понад годину чекати громадський транспорт, а потім їхати у переповненому автобусі, щоб дістатися дому після роботи. Після того, як до Миколаєва повернулася більшість мешканців, кількості громадського транспорту часто не вистачає. Найбільше страждають віддалені райони, особливо у години пік.
В управлінні транспортного комплексу «вирішили проблему» з громадським транспортом в Корабельному районі: замість збільшення кількості транспортних засобів на час робочого перевезення поставили більш місткий автобус.
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Виконком Миколаївської міськради знову призначив «Миколаївпастранс» тимчасовим перевізником на автобусний маршрут №79.
Відповідне рішення було прийнято з метою забезпечення безперебійних пасажирських перевезень до віддаленого від центру міста району, у середу, 13 грудня, під час засідання міськвиконкому, пишуть «НикВести».
«Миколаївпастранс» з 24 грудня буде здійснювати пасажирські перевезення на міському автобусному маршруті загального користування № 79 «вул. Велика Морська — ВТФ «Велам»» щодня з 06:00 до 22:00 за певною схемою руху:
Та у зворотному напрямку:
Нагадаємо, що у грудні 2022 року в Миколаєві призначили КП «Миколаївпастранс» тимчасовим перевізником на маршруті громадського транспорту №79. У червні 2023 року виконком знову призначив тимчасовим перевізником «Миколаївпастранс» на автобусний маршрут №79. Тимчасові зміни на підприємстві пояснили відсутністю достатньої кількості водіїв.
У березні 2023 року ми повідомляли, що жителі Корабельного району вимушені понад годину чекати громадський транспорт, а потім їхати у переповненому автобусі, щоб дістатися дому після роботи. Після того, як до Миколаєва повернулася більшість мешканців, кількості громадського транспорту часто не вистачає. Найбільше страждають віддалені райони, особливо у години пік.
В управлінні транспортного комплексу «вирішили проблему» з громадським транспортом в Корабельному районі: замість збільшення кількості транспортних засобів на час робочого перевезення поставили більш місткий автобус.