Єврокомісія відмовилася виділити Угорщині пакет фінансової допомоги у розмірі 10 мільярдів євро, який раніше був заблокований через побоювання з приводу відмови від демократичних принципів за прем'єр-міністра Віктора Орбана.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що єврочиновники «чекають останнього кроку» з боку влади у Будапешті – вони хочуть, щоб Угорщина спочатку опублікувала дані про свою судову реформу у державних ЗМІ. Тільки після цього зміни офіційно набудуть чинності.

Відомо, що до цього керівництво блоку сподівалося, що розблокування грошей допоможе вплинути на Орбана щодо початку переговорів з Україною про вступ до ЄС.

Однак, вчора його помічник в інтерв'ю західним ЗМІ запросив набагато більшу суму – 30 мільярдів євро. У зв'язку з цим Єврокомісія вирішила «підвищити ставки» та затримати передачу 10 млрд євро для Угорщини.

Нагадаємо, глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що його країна блокує і надалі блокуватиме виділення траншу в 500 мільйонів євро з Європейського фонду миру, який фінансує військову допомогу Україні.