В Інгульському районі Миколаєва планують витратити 13,1 мільйонів гривень на прибирання опалого листя та ліквідацію несанкціонованих звалищ протягом 2024 року.

Відповідний тендер адміністрація району опублікувала на сайті публічних закупівель ProZorro, пишуть «НикВести».

Тендерною документацією передбачено:

— ліквідацію несанкціонованих звалищ механізованим способом — 12 тисяч кубічних метрів;

— ліквідацію несанкціонованих звалищ ручним способом — 40 тисяч кубічних метрів;

— видалення опалого листя — 7 тисяч 520 кубічних метрів.

Тендерні пропозиції приймаються до 25 грудня. Для надання послуг учасник обов’язково повинен мати договір з санкціонованими звалищами для переробки або захоронення відходів та спеціальну техніку. Серед обладнання, яке вимагає замовник, зокрема не менше 2 екскаваторів-навантажувачів та мінімум 6 самоскидів. Крім того, у переможця тендеру має бути місце для розташування та ремонту транспортних засобів.

Надавати перелічені послуги переможець тендеру повинен до 31 грудня 2024 року.

Нагадаємо, що департамент ЖКГ Миколаївської міської ради планує витратити 1 мільйон 680 тисяч гривень на утримання майданчику для зберігання опалого листя, що розташований у глиняному кар'єрі поруч з міським цвинтарем поблизу села Мішково-Погорілове.