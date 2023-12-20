Місто Суми

У Сумах хочуть витратити 200 мільйонів гривень на прибирання міста весь наступний рік.

Як свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro, тендер оголосив департамент інфраструктури Сумської міськради.

У тендерній документації вказано, що мова йде про утримання вулично-дорожньої мережі, тротуарів, штучних споруд та посадкових майданчиків на зупинках громадського транспорту Сумської міської територіальної громади. У переліку 254 дороги та тротуари, які мають утримувати. Також мова йде про 16 мостів та 315 зупинок громадського транспорту.

Підрядник має протягом року слідкувати за станом доріг та узбіч, необхідно косити траву, прибирати покриття від пилу та сміття, а також снігу. Також передбачено миття дорожніх знаків, нанесення дорожньої розмітки, прибирання на зупинках громадського транспорту.

Варто зазначити, що у місцевому Telegram-каналі жителі міста виразили невдоволення виділенням значної суми на прибирання міста.

Зазначимо, що утриманням вулично-дорожньої мережі та штучних споруд Сумської міської громади у 2023 році займалося КП «Шляхрембуд. На виконання вказаних послуг було передбачено 42 мільйони 390 тисяч гривень. У переліку об’єктів, що підлягають зимовому утриманню, – 70 вулиць (без урахування приватного сектору), літнє прибирання буде здіснюватися лише на 38 вулицях. Передбачено також утримання мостів та зливоприймальних колодязів. Варто зазначити, що договором не передбачалось утримання зупинок. Цю послугу надавала інша фірма, яка виграла окремий тендер на 7 мільйонів гривень.

Нагадаємо, що адміністрації Центрального та Заводського районів Миколаєва планують витратити 10,5 мільйонів гривень на прибирання доріг протягом 2024 року.