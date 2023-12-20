Олексій Тандир (ліворуч)

Святошинський районний суд Києва 20 грудня продовжив запобіжний захід судді Олексію Тандиру у справі про смертельну ДТП на блокпосту.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

За рішенням суду, Тандир перебуватиме у СІЗО щонайменше до 17 лютого 2024 року без права внесення застави. Попередній запобіжний захід діяв до 25 грудня.

Суд також задовольнив клопотання прокурора в частині арешту майна обвинуваченого, а саме земельної ділянки, розташованої в Київській області, та грошових заощаджень. Згідно з останньою декларацією, у власності суддя має 293 тисяч гривень та 25 тисяч доларів.

Як повідомлялося, 25 травня цього року опівночі суддя збив на блокпосту нацгвардійця Вадима Бондаренка, який розставляв на дорозі пластикові загородження за пару хвилин до комендантської години. Молодий хлопець загинув на місці. Водія ж одразу затримали і в машині знайшли не допиту пляшку віскі.

Суддю затримали. Він відмовився від освідування на вміст алкоголю та наркотиків, проте мав візуальні клінічні ознаки сп’яніння. Суд надав дозвіл на примусове відібрання в нього біологічних зразків.

Експертиза показала, що Олексій Тандир перебував у стані алкогольного сп’яніння, коли збив нацгвардійця.

27 травня 2023 року Вища рада правосуддя надала згоду на арешт Олексія Тандира. Того ж дня Печерський районний суд обрав йому запобіжний захід — тримання під вартою без можливості внесення застави.