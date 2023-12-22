Урсула фон дер Ляєн

Україні перераховано останній в цьому році 1,5 мільярди євро траншу з запланованих 18 мільярдів євро макрофінансової допомоги.

Про це повідомила Урсула фон дер Ляєн у соцмережі Х.

«Сьогодні ми перераховуємо останні 1,5 мільярдів євро з нашого пакету підтримки на 2023 рік у 18 мільярдів євро. Ми повинні домовитися, щоб продовжувати надавати Україні підтримку, необхідну для відновлення, відбудови та реформ», — зазначила вона.

Урсула фон дер Ляєн додала, що Євросоюз стоїть на боці України — свого сусіда, друга та країни, що прагне стати членом ЄС.

Нагадаємо, що у четвер, 14 грудня, Україна отримала третій транш фінансування на суму близько 900 мільйонів доларів від Міжнародного валютного фонду в межах програми механізму розширеного фінансування.