Україні перераховано останній в цьому році 1,5 мільярди євро траншу з запланованих 18 мільярдів євро макрофінансової допомоги.
Про це повідомила Урсула фон дер Ляєн у соцмережі Х.
«Сьогодні ми перераховуємо останні 1,5 мільярдів євро з нашого пакету підтримки на 2023 рік у 18 мільярдів євро. Ми повинні домовитися, щоб продовжувати надавати Україні підтримку, необхідну для відновлення, відбудови та реформ», — зазначила вона.
Урсула фон дер Ляєн додала, що Євросоюз стоїть на боці України — свого сусіда, друга та країни, що прагне стати членом ЄС.
Нагадаємо, що у четвер, 14 грудня, Україна отримала третій транш фінансування на суму близько 900 мільйонів доларів від Міжнародного валютного фонду в межах програми механізму розширеного фінансування.
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Україні перераховано останній в цьому році 1,5 мільярди євро траншу з запланованих 18 мільярдів євро макрофінансової допомоги.
Про це повідомила Урсула фон дер Ляєн у соцмережі Х.
«Сьогодні ми перераховуємо останні 1,5 мільярдів євро з нашого пакету підтримки на 2023 рік у 18 мільярдів євро. Ми повинні домовитися, щоб продовжувати надавати Україні підтримку, необхідну для відновлення, відбудови та реформ», — зазначила вона.
Урсула фон дер Ляєн додала, що Євросоюз стоїть на боці України — свого сусіда, друга та країни, що прагне стати членом ЄС.
Нагадаємо, що у четвер, 14 грудня, Україна отримала третій транш фінансування на суму близько 900 мільйонів доларів від Міжнародного валютного фонду в межах програми механізму розширеного фінансування.