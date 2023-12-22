Олег Кіпер

Влада Одеської області повідомила, що допомагає релокованому з Миколаєва бізнесу перемовинами з банками та субвенцією.

Про це під повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер час пресконференції, пишуть «НикВести».

— Частина Миколаєва та частина Херсону (релокувалися до Одеси та області, — прим.) — це більш наші південні області. Сьогодні ми їм допомагаємо у спілкуванні з банками, у кредитуванні банками — система 5-7-9% працює. Ми небагато, скажу чесно, але давали на підтримку свою субвенцію, яка має повернутися до нас. Для того, щоб підприємство взагалі не перестало функціонувати. У нас вмістилися сільгоспвиробники, мілкі підприємства — хтось звертається, хтось сам йде до банку. Але багато підприємств запускається, працює, — сказав Олег Кіпер.

Він також додав, що кількість підприємців Одеської області збільшилась у два рази у порівнянні з минулим роком.

— При таких важких умовах сьогодні, при тому, що були проблеми зі світлом, десь й людей не вистачає — вони працюють, намагаються і допомагають. Звичайно, для нас вони платники податків. Якщо в 2022 році підприємців буда одна кількість, то зараз збільшилася у два рази. Ми бачимо тенденцію до збільшення економічних показників, — додав Олег Кіпер.

Нагадаємо, У Миколаєві з початком повномасштабної війни були вимушені закритися 90% середніх підприємств. Також перестали працювати або пішли в інші регіони майже всі великі підприємства.

Після звільнення Херсона очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім закликав бізнес повертатися у Миколаїв для відновлення регіону.

Наразі Миколаївський обласний центр зайнятості має можливість до кінця року видати гранти на відкриття і розвиток бізнесу ще на 20 мільйонів гривень.