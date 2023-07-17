У Миколаєві з початком повномасштабної війни були вимушені закритися 90% середніх підприємств. Також перестали працювати або пішли в інші регіони майже всі великі підприємства.

Про це розповів Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич у інтерв'ю Mind.

— Можна сказати, що всі великі підприємства закрилися чи релокувалися в інші регіони. Майже 90% середніх підприємств закрилося. Залишилися сервіси, сфера обслуговування, торгівля – тобто працює малий та мікробізнес. Також мережеві супермаркети, але вони працювали майже всю війну, — сказав мер.

Він додав, що виробництв у місті майже не лишилося. Працюють тільки деякі виробники продуктів харчування.

— Але врахуйте, що ми в принципі стараємось не розголошувати такої інформації: бо порадіємо, що працює, наприклад, завод із виробництва взуття, і туди може прилетіти ракета. А Миколаїв, нагадаю, бомбардують по всій території, — зазначив Олександр Сєнкевич.

За словами мера, доходна частина міського бюджету наповнюється зараз за рахунок податків на доходи фізичних осіб-військовослужбовців.

— До війни Миколаїв був одним із наймілітаризованіших міст України. В нас зареєстрована значна кількість військових з’єднань на рівні бригад, і зараз вони платять податки на доходи фізосіб, — сказав він.

Нагадаємо, представники малого та середнього бізнесу у Миколаєві, які були вимушені зупинити роботу через війну, можуть отримати допомогу від міжнародних партнерів.