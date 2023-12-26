У Миколаївській області завершили капітальний ремонт шляхопроводу через залізницю на автомобільній дорозі Т-15-08 «Калинівка — Снігурівка», зруйнований внаслідок бойових дій.

Про це повідомляють в Державному агентстві відновлення та розвитку інфраструктури.

Ремонт розпочали в серпні 2023. Наразі для забезпечення руху дорожники організували обʼїзд та демонтували залишки пошкодженої споруди.

«Новий трьохпролітний шляхопровід матиме 2 смуги для руху транспорту шириною по 3,5 м кожна, дві смуги безпеки по 0,5 м та два технічні тротуари по 0,75 м. Його довжина 48,86 метрів. Загальна довжина відновленої ділянки становить 521 метр», — повідомили в Агентстві.

Нагадаємо, що Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Миколаївській області (реформована САД, — прим.) вже оголошувала цього року тендери на ремонт двох мостів на автодорозі «Калинівка — Снігурівка». Йдеться про відрізки доріг км 2+398 за 220 мільйонів 478 тисяч 809 гривень (Калинівський міст, який було підірвано 2 березня 2022 року під час чергової хвилі наступу росіян) та км 36+483 за 113 мільйонів 944 тисячі 813 гривень.

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