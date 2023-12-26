Літаки F-16

У Великій Британії базову підготовку до польотів на F-16 пройшла перша група українських пілотів. Ці шість пілотів зараз навчається керувати винищувачами у Данії.

Про це повідомляється на сайті британського уряду.

У серпні пілоти першої групи розпочали базову підготовку з пілотування та навчання англійської мови.

«Шість досвідчених українських пілотів пройшли спеціальну підготовку з англійської мови для авіації, щоб підвищити свою здатність брати участь у навчанні», — йдеться у повідомленні.

Ще десятеро українських пілотів-стажерів пройшли мовну підготовку та залишаються у Великій Британії, щоб продовжити практичну базову льотну підготовку, а також отримати важливі навички, такі як авіаційна медицина та тренування у центрифузі.

Окрім пілотів, десятки українських авіатехніків проходять підготовку з англійської мови, орієнтовану на інженерну справу.

Раніше міністр оборони Бельгії Людивін Дедондер підтвердила наміри країни передати Україні винищувачі F-16 у 2025 році.

Нагадаємо, що речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат заявив, що деякі українські пілоти вже почали підготовку в повітрі на літаках F-16. Зокрема, вони вже перейшли до польотів з інструкторами.