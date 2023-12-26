У Великій Британії базову підготовку до польотів на F-16 пройшла перша група українських пілотів. Ці шість пілотів зараз навчається керувати винищувачами у Данії.
Про це повідомляється на сайті британського уряду.
У серпні пілоти першої групи розпочали базову підготовку з пілотування та навчання англійської мови.
«Шість досвідчених українських пілотів пройшли спеціальну підготовку з англійської мови для авіації, щоб підвищити свою здатність брати участь у навчанні», — йдеться у повідомленні.
Ще десятеро українських пілотів-стажерів пройшли мовну підготовку та залишаються у Великій Британії, щоб продовжити практичну базову льотну підготовку, а також отримати важливі навички, такі як авіаційна медицина та тренування у центрифузі.
Окрім пілотів, десятки українських авіатехніків проходять підготовку з англійської мови, орієнтовану на інженерну справу.
Раніше міністр оборони Бельгії Людивін Дедондер підтвердила наміри країни передати Україні винищувачі F-16 у 2025 році.
Нагадаємо, що речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат заявив, що деякі українські пілоти вже почали підготовку в повітрі на літаках F-16. Зокрема, вони вже перейшли до польотів з інструкторами.
|
Про статтю NYT щодо ситуації на лівому березіІлля Зелінський
|
|
Про роботу Бюро економічної безпекиДенис Жело
|
|
Про яке відновлення можна казати, поки йде гаряча фаза війни?Максим Павловський
|
|
Звільнення від сплати оренди та податку за землю під час воєнного стануМаксим Коваль
|
У Великій Британії базову підготовку до польотів на F-16 пройшла перша група українських пілотів. Ці шість пілотів зараз навчається керувати винищувачами у Данії.
Про це повідомляється на сайті британського уряду.
У серпні пілоти першої групи розпочали базову підготовку з пілотування та навчання англійської мови.
«Шість досвідчених українських пілотів пройшли спеціальну підготовку з англійської мови для авіації, щоб підвищити свою здатність брати участь у навчанні», — йдеться у повідомленні.
Ще десятеро українських пілотів-стажерів пройшли мовну підготовку та залишаються у Великій Британії, щоб продовжити практичну базову льотну підготовку, а також отримати важливі навички, такі як авіаційна медицина та тренування у центрифузі.
Окрім пілотів, десятки українських авіатехніків проходять підготовку з англійської мови, орієнтовану на інженерну справу.
Раніше міністр оборони Бельгії Людивін Дедондер підтвердила наміри країни передати Україні винищувачі F-16 у 2025 році.
Нагадаємо, що речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат заявив, що деякі українські пілоти вже почали підготовку в повітрі на літаках F-16. Зокрема, вони вже перейшли до польотів з інструкторами.