Атака на Україну вночі та зранку 29 грудня може коштувати Росії 1,273 мільярд доларів.

Такий підрахунок провели журналісти «Економічної правди», спираючись на оцінку вартості російських снарядів із відкритих даних та від Forbes.

Загалом ворог випустив по Україні:

36 ударних БПЛА Shahed-136/131;

щонайменше 90 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555/Х-55;

8 крилатих ракет Х-22/Х-32;

14 балістичних ракет С-300/С-400/ «Іскандер-М»;

5 аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал»;

4 протирадіолокаційні ракети Х-31П;

одну ракету Х-59.

Гіперзвукова ракета Х-47 «Кинжал» може коштувати від 10 мільйонів доларів і вище, загальна вартість 5 пусків — 50 мільйонів доларів.

Іранські ударні безпілотники «Shahed-136/131», згідно з інформацією у відкритих джерелах, коштують від 20 тисяч доларів до 50 тисяч доларів за одиницю. Тобто, щонайменше 36 таких БпЛА коштували 720 тисяч доларів.

За даними Forbes, вартість — становить 13 мільйонів доларів, тобто загальна вартість випущених ракет 1,17 мільярда доларів.

Вартість ракети Х-22 оцінюють в 1 мільйон доларів, тобто загальна сума за випущені ракети становить 8 мільйонів.

Балістична ракета «Іскандер-М» може коштувати 3 мільйони доларів, загальна вартість усіх випущених ракет цього типу — 42 мільйони доларів.

Також, за іншими даними Forbes, вартість ракети Х-31П та Х-59 — по 0,5 мільйона доларів. Таким чином загальна вартість становить 2,5 мільйона.

Отже, загалом ракети та безпілотники, випущені по Україні вночі та вранці 29 грудня коштували Росії 1 мільярд 273 мільйони 220 тисяч доларів.

Як відомо, зранку 29 грудня Росія здійснила масовану ракетну атаку по Україні. Були обстріляні Київ, Київська область, Запоріжжя, Дніпро, Одеса, Харків, Львів. Постраждали житлові будинки, лікарні, склади та інші будівлі. Повідомляють про десятки постраждалих. «НикВести» зібрали інформацію щодо наслідків атак.