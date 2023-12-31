Увечері 30 грудня росіяни поцілили в житловий будинок у Херсоні. Одна людина загинула.

Про це у Телеграмі повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

«Відомо про одну загиблу людину внаслідок ворожого удару», — йдеться у дописі.

Олександр Прокудін зауважив, що інформація ще уточнюється.

Нагадаємо, що зранку на Херсонщині російські війська обстріляли школу, адміністративну будівлю та магазин.