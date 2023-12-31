Увечері 30 грудня росіяни поцілили в житловий будинок у Херсоні. Одна людина загинула.
Про це у Телеграмі повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.
«Відомо про одну загиблу людину внаслідок ворожого удару», — йдеться у дописі.
Олександр Прокудін зауважив, що інформація ще уточнюється.
Нагадаємо, що зранку на Херсонщині російські війська обстріляли школу, адміністративну будівлю та магазин.
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Увечері 30 грудня росіяни поцілили в житловий будинок у Херсоні. Одна людина загинула.
Про це у Телеграмі повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.
«Відомо про одну загиблу людину внаслідок ворожого удару», — йдеться у дописі.
Олександр Прокудін зауважив, що інформація ще уточнюється.
Нагадаємо, що зранку на Херсонщині російські війська обстріляли школу, адміністративну будівлю та магазин.