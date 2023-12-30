На Херсонщині російські війська обстріляли школу адміністративну будівлю та магазин.

Про це у Фейсбуці повідомила Херсонська ОВА. На щастя ніхто не постраждав.

«Російська армія зранку обстріляла Михайлівку Новоолександрівської громади. По центральній частині населеного пункту зафіксовано щонайменше два десятки «прильотів», — йдеться у повідомленні.

Фото Херсонської ОВА Фото Херсонської ОВА Фото Херсонської ОВА

Нагадаємо, що уночі російські війська скидали осколкові боєприпаси на села Куцурубської громади Миколаївщини.