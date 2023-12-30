На Херсонщині російські війська обстріляли школу адміністративну будівлю та магазин.
Про це у Фейсбуці повідомила Херсонська ОВА. На щастя ніхто не постраждав.
«Російська армія зранку обстріляла Михайлівку Новоолександрівської громади. По центральній частині населеного пункту зафіксовано щонайменше два десятки «прильотів», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що уночі російські війська скидали осколкові боєприпаси на села Куцурубської громади Миколаївщини.
|
Ми вчергове виграли суд у АТ «Миколаївгаз»Максим Коваль
|
|
Мені болить. Замінована земляОлена Горячева
|
|
Пошук фінансів, проблема кадрів, нові ініціативи — як пройшов 2023 рік для медіа МиколаївщиниКатерина Середа
|
|
Про статтю NYT щодо ситуації на лівому березіІлля Зелінський
|
На Херсонщині російські війська обстріляли школу адміністративну будівлю та магазин.
Про це у Фейсбуці повідомила Херсонська ОВА. На щастя ніхто не постраждав.
«Російська армія зранку обстріляла Михайлівку Новоолександрівської громади. По центральній частині населеного пункту зафіксовано щонайменше два десятки «прильотів», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що уночі російські війська скидали осколкові боєприпаси на села Куцурубської громади Миколаївщини.