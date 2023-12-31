Правоохоронці затримуватимуть порушників комендантської години новорічної ночі.

Про це повідомив заступник начальника департаменту превентивної діяльності Національної поліції Анатолій Серединський в ефірі національного телемарафону.

За його словами, комендантську годину скасовувати не будуть, а поліція посилить заходи безпеки по всій країні — вони стосуватимуться масового перебування громадян у громадських місцях.

Він нагадав про заборону використання будь-якої піротехніки. За його словами, порушників комендантської години доправлятимуть до відділків поліції.

«Щоб встановити, що сталося в житті кожного громадянина, який свідомо пішов на порушення комендантської години. Також цими людьми дуже цікавляться наші центри комплектування», — зазначив Анатолій Серединський.

Нагадаємо, що охороняти спокій миколаївців під час новорічних свят будуть близько 400 працівників поліції.