Правоохоронці затримуватимуть порушників комендантської години новорічної ночі.
Про це повідомив заступник начальника департаменту превентивної діяльності Національної поліції Анатолій Серединський в ефірі національного телемарафону.
За його словами, комендантську годину скасовувати не будуть, а поліція посилить заходи безпеки по всій країні — вони стосуватимуться масового перебування громадян у громадських місцях.
Він нагадав про заборону використання будь-якої піротехніки. За його словами, порушників комендантської години доправлятимуть до відділків поліції.
«Щоб встановити, що сталося в житті кожного громадянина, який свідомо пішов на порушення комендантської години. Також цими людьми дуже цікавляться наші центри комплектування», — зазначив Анатолій Серединський.
Нагадаємо, що охороняти спокій миколаївців під час новорічних свят будуть близько 400 працівників поліції.
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Правоохоронці затримуватимуть порушників комендантської години новорічної ночі.
Про це повідомив заступник начальника департаменту превентивної діяльності Національної поліції Анатолій Серединський в ефірі національного телемарафону.
За його словами, комендантську годину скасовувати не будуть, а поліція посилить заходи безпеки по всій країні — вони стосуватимуться масового перебування громадян у громадських місцях.
Він нагадав про заборону використання будь-якої піротехніки. За його словами, порушників комендантської години доправлятимуть до відділків поліції.
«Щоб встановити, що сталося в житті кожного громадянина, який свідомо пішов на порушення комендантської години. Також цими людьми дуже цікавляться наші центри комплектування», — зазначив Анатолій Серединський.
Нагадаємо, що охороняти спокій миколаївців під час новорічних свят будуть близько 400 працівників поліції.