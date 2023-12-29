Охороняти спокій миколаївців під час новорічних свят будуть близько 400 працівників поліції.

Про це повідомив начальник ГУ НП у Миколаївській області Сергій Махно, пишуть «НикВести».

Він зазначав, що в новорічну ніч по області працюватимуть автомобільні патрулі для контролю безпеки та допомоги у разі надзвичайних ситуацій.

«Ми плануємо організувати роботу автопатрулів на вулично-шляховій мережі для контролю за безпековим середовищем та допомоги у разі негоди або будь-яких надзвичайних подій на автодорогах. Також патрулі, які будуть нести службу з охорони публічного порядку на вулицях міста та області, — сказав Сергій Махно.

Нагадаємо, що загалом по Україні на свята порядок забезпечуватимуть близько 20 тисяч поліцейських, а в цілому близько 30 тисяч правоохоронців, включаючи правоохоронців Національної гвардії, військову службу правопорядку, громадські формування та добровольців.

Нагадаємо, що жителів прифронтових територій закликають серйозно поставитися до бойової активності ворога у святкові дні і радять за можливості виїхати на час свят.

Також зазначимо, що у Миколаєві та області не будуть скасовувати комендантську годину на новорічні свята.

Нагадаємо, що Верховна Рада в першому читанні ухвалила законопроєкт № 10195 про адміністративну відповідальність за порушення комендантської години. Штрафи для порушників становитимуть від 8 500 до 17 000 гривень. У разі повторного порушення — сума помножується на два.