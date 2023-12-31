Вранці, 31 грудня, російські війська обстріляли Херсон. Троє людей отримали поранення.

Про це повідомили в Херсонській ОВА.

«52-річного чоловіка госпіталізували у важкому стані. У нього вибухова та закрита черепно-мозкова травми, контузія, осколкове поранення грудної клітини», — йдеться в повідомленні.

Крім того,

Поранення середньої тяжкості отримали 55-річний чоловік і 71-річна жінка. Їх доставили до лікарні. Під час обстрілу люди були на вулиці поблизу магазину.

Протягом минулої доби, 30 грудня, росіяни вбили на Херсонщині двох мирних жителів.

«За минулу добу противник здійснив 71 обстріл, випустивши 380 снарядів з мінометів, артилерії, «Градів», танків, ЗУ-23-2, авіації та БПЛА, з них — 5 «Shahed», — зазначив очільник ХОВА Олександр Прокудін.

Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів, адмінбудівлю, навчальний заклад та пункт незламності у Бериславському районі.

Нагадаємо, 26 грудня російські війська обстріляли територію залізничного вокзалу в Херсоні. За інформацієюМВС, близько 140 громадян на вокзалі чекали відправлення потягу у той час, як російська армія почала обстріл.

Однією із пасажирів була і шеф-редакторка журналу літературного репортажу Reporters Марічка Паплаускайте, яка родом із Миколаєва.