Зранку 2 січня ворог масовано обстріляв ракетами столицю України. У місті зафіксовано влучання, в деяких районах проблеми зі світлом та водою.
Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація.
В місті пролунала серія вибухів, працює протиповітряна оборона. Станом на 8 ранку відомо, що було зафіксовано падіння уламків у декількох районів міста, зокрема:
Тим часом у Подільському районі попередньо ворог влучив на територію об'єкта цивільної інфраструктури. У цьому ж районі пошкоджено газову трубу. У кількох районах столиці зникло світло і водопостачання.
Мер Києва Віталій Кличко зазначив, що наразі внаслідок атаки загарбників постраждали десятеро людей в одному з будинків у Соломʼянському районі столиці. Дев'ятьох з них госпіталізували, а медики продовжують працювати на місці.
Нагадаємо, в ніч на 2 січня російські війська атакували Україну 35 ударними безпілотниками «Shahed-136/131». Сили протиповітряної оборони знищили усі ворожі цілі.
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Зранку 2 січня ворог масовано обстріляв ракетами столицю України. У місті зафіксовано влучання, в деяких районах проблеми зі світлом та водою.
Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація.
В місті пролунала серія вибухів, працює протиповітряна оборона. Станом на 8 ранку відомо, що було зафіксовано падіння уламків у декількох районів міста, зокрема:
Тим часом у Подільському районі попередньо ворог влучив на територію об'єкта цивільної інфраструктури. У цьому ж районі пошкоджено газову трубу. У кількох районах столиці зникло світло і водопостачання.
Мер Києва Віталій Кличко зазначив, що наразі внаслідок атаки загарбників постраждали десятеро людей в одному з будинків у Соломʼянському районі столиці. Дев'ятьох з них госпіталізували, а медики продовжують працювати на місці.
Нагадаємо, в ніч на 2 січня російські війська атакували Україну 35 ударними безпілотниками «Shahed-136/131». Сили протиповітряної оборони знищили усі ворожі цілі.