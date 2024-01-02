Зранку 2 січня ворог масовано обстріляв ракетами столицю України. У місті зафіксовано влучання, в деяких районах проблеми зі світлом та водою.

Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація.

В місті пролунала серія вибухів, працює протиповітряна оборона. Станом на 8 ранку відомо, що було зафіксовано падіння уламків у декількох районів міста, зокрема:

в Голосіївському районі на відкритій території.

в Печерському районі на дах 9-ти поверхового житлового будинку та на ще один багатоповерховий будинок;

в Оболонському районі на нежитлову забудову;

в Святошинському районі,

в Подільському районі.

Тим часом у Подільському районі попередньо ворог влучив на територію об'єкта цивільної інфраструктури. У цьому ж районі пошкоджено газову трубу. У кількох районах столиці зникло світло і водопостачання.

Мер Києва Віталій Кличко зазначив, що наразі внаслідок атаки загарбників постраждали десятеро людей в одному з будинків у Соломʼянському районі столиці. Дев'ятьох з них госпіталізували, а медики продовжують працювати на місці.

Нагадаємо, в ніч на 2 січня російські війська атакували Україну 35 ударними безпілотниками «Shahed-136/131». Сили протиповітряної оборони знищили усі ворожі цілі.