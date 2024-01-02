Наслідки ракетної атаки у Києві

Ракетна атака на Україну 2 січня обійшлася окупаційним військам РФ приблизно у 620 мільйонів доларів.

Про це пише портал Forbes, посилаючись на дані командування Повітряних сил ЗСУ та власні розрахунки.

Видання нагадує, що окупанти застосували проти України 134 повітряні об'єкти, серед яких ракети різних типів та ударні дрони-камікадзе.

Так, у першій хвилі росіяни використали 35 БПЛА типу «‎Shahed» загальною вартістю 1,75 мільйон доларів. Крім того, окупанти атакували з моря трьома крилатими ракетами «Калібр», а з півночі — 12 ракетами «‎Іскандер-М/С-300/С-400». На це було витрачено 55,5 мільйонів доларів.

Під час атаки літаки стратегічної авіації ворога запустили по Україні не менше 70 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55. Залежно від модифікації, такі ракети коштують від 1 до 13 мільйонів доларів.

Найдорожчим озброєнням, яке сьогодні використовувала Росія, стали аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кинжал». Вартість однієї такої ракети становить приблизно 15 мільйонів доларів. Атака 10 «Кинжалами», відповідно, коштувала окупантам 150 мільйонів доларів.

Нагадаємо, така на Україну вночі та зранку 29 грудня приблизно Росії 1 мільярд 273 мільйонів доларів. Тоді армія РФ випустила по Україні 158 ракет та безпілотників.